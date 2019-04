García Egea avisa que Sánchez está aglutinando a la izquierda y ve una "emergencia nacional sacarle de Moncloa"

Publicado 15/04/2019 11:59:52 CET

Dice que este PP renovado "merece una oportunidad" y no va a defraudar: "Vamos a recuperar el orgullo de pertenecer al PP"

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP y candidato por Murcia al Congreso, Teodoro García Egea, ha afirmado este lunes que la "estrategia" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pasa por "aglutinar el voto de la extrema izquierda" y "dividir el voto" del espacio de centro-derecha, y ha alertado de que está logrando su objetivo. Por eso, ha pedido el apoyo a Pablo Casado, que dirige un PP "nuevo y renovado" que "merece una oportunidad" porque es una "emergencia nacional sacar" de Moncloa a Sánchez.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, García Egea ha minimizado las encuestas que se están publicando y ha recordado que ante las elecciones andaluzas ningún sondeo "daba suma entre PP, Ciudadanos y Vox". Es más, ha señalado que entonces las encuestas daban "un escenario bastante malo" para el PP, que ahora gobierna la Junta de Andalucía.

García Egea ha afirmado que Sánchez "está jugando a dividir el voto" de los partidos que creen en "España, la libertad y los impuestos bajos". Es más, ha dicho que está "consiguiendo aglutinar a toda esa izquierda radical" que en otro momento votó a Podemos y buscó otras opciones fuera del PSOE.

"En este sentido, ha insistido en que el PSOE está "consiguiendo unificar el voto recuperando a Franco y sacando temas que han sido históricamente propios de la izquierda radical", ha resaltado, para añadir que Sánchez es "un peligro", máxime cuando se están viendo índices de "desaceleración económica" en España.

García Egea ha comparado la situación con la del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero porque hablaba de brotes verdes y luego se produjo "la mayor crisis económica" que ha vivido España. "Advertir del peligro de Pedro Sánchez no es un eslogan electoral es una realidad que todos estamos viendo y empezando a palpar", ha manifestado.

"REILUSIONAR" A LOS VOTANTES

García Egea ha señalado que el objetivo del PP en campaña es "reilusionar" a los votantes y se ha mostrado convencido de que "al final" lo van a conseguir. "Al final nuestro objetivo es que este señor deje de gobernar Moncloa. Hay una emergencia nacional por sacar a Pedro Sánchez de Moncloa y el PP es el único que tiene la posibilidad de liderarla", ha afirmado, para añadir que "o es presidente Pedro Sánchez o es presidente Pablo Casado".

Para intentar recuperar votantes, ha destacado que ahora cuentan con un PP "renovado" que "merece una oportunidad" y ha señalado que tomaron las riendas hace ocho meses para "enderezar el rumbo" del partido. "El PP ha vuelto de la mano de Pablo Casado y el nuevo equipo y queremos reilusionar a todas esas personas que en un determinado momento se fueron", ha agregado.

Además ha dicho que España esta en un momento "clave" de su historia, en una "encrucijada", y buscar una solución fuera del PP "son cuatro años más de Pedro Sánchez". "Creo que este PP merece una oportunidad porque garantizo que no vamos a defraudar a nadie", ha abundado el dirigente 'popular'.

"EL ENEMIGO DE ESPAÑA ES PEDRO SÁNCHEZ"

Uno de los mensajes que más ha repetido es que el PP es el único que puede echar a Sánchez de Moncloa. "Por eso pido a los españoles que voten a Pablo Casado y el PP como única opción para echar a Pedro Sánchez. Pero no solo por eso, sino porque vamos a recuperar el orgullo de pertenecer al PP y el que nos vote va a poder decir 'yo participé en el momento histórico de echar a Sánchez y al PSOE y retomar el rumbo a España", ha proclamado.

Ante el hecho de que el PP no esté atacando a Vox, García Egea ha afirmado que el "enemigo de España es Pedro Sánchez" y el "adversario" del Partido Popular es el PSOE. Por eso, ha dicho que deben dedicar sus esfuerzos a que los españoles entiendan el "momento histórico" que viven y "no perder el tiempo en minucias, en insultos y en bravuconadas". "Entiendo que hay gente que necesita hacerse notar, pero nosotros no hemos venido para hacernos notar sino para ser útiles", ha dicho, para añadir que no se van a meter en juegos de "patio de colegio".

DERROTAR A LA "FARSA INDEPENDENTISTA"

En el caso de Cataluña, ha explicado que su objetivo es "restablecer el orden" y evitar que los CDR sigan cortando carreteras, poniendo lazos amarillos o pintando las casas de los jueces. "Es una vergüenza que estemos así y hay que restablecer el orden y aplicar toda la Constitución", ha afirmado, para añadir que hay que "derrotar de una vez por todas esa farsa independentista".

Además, ha indicado que hay "muchas medidas" que se pueden tomar ya en Cataluña sin aplicar el 155 de la Constitución, al tiempo que ha recalcado que hay que decirle al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que "deje de vivir del proceso independentista", que no ha hecho "absolutamente nada" para ayudar a los catalanes y "solo viven para incrementar sus opciones de seguir en e poder a costa de engañar a los catalanes"