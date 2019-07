García Egea avisa a Vox que se le hará "más cuesta arriba" explicar su posición si no se resuelve ya Madrid y Murcia

Publicado 09/07/2019 10:34:17 CET

Pide a Vox y Cs sentarse a hablar y dialogar porque "quien bloquee tendrá que dar las explicaciones oportunas"

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha pedido este martes a Vox y Ciudadanos sentarse a hablar para resolver la formación de gobierno en Murcia y Madrid y ha avisado de que "quien bloquee tendrá que dar las explicaciones oportunas" a los ciudadanos. Sus críticas se han dirigido sobre todo a Vox, a los que ha advertido de que "alargar" esta situación para "tener posibilidad de trasladar su mensaje" puede llevar a que se les haga "más cuesta arriba explicar su posición" a la gente.

"Si los políticos de Vox lo que quieren es alargar esto para seguir teniendo posibilidad de trasladar su mensaje, creo que cada vez se va a hacer mas cuesta arriba para los ciudadanos y cada vez se va a hacer más cuesta arriba para los propios políticos de Vox explicar su posición", ha avisado García Egea en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

Por eso, ha insistido en que el partido que "bloquee" la formación de gobierno en Madrid y Murcia tendrá que ofrecer explicaciones a los ciudadanos. "Y su alguien nos lleva a las urnas, serán los ciudadanos los que digan lo que piensan de esta actitud de bloqueo", ha manifestado el 'número dos' de Pablo Casado.

MADRID Y MURCIA "NO PUEDEN SEGUIR PARALIZADAS"

En este sentido, ha señalado que "lo razonable" es que PP, Cs y Vox se sienten a "hablar, dialogar y acordar programas", en línea con lo que ya hicieron el pasado jueves en la Asamblea de Murcia durante cinco horas. En ese encuentro, se explicó a Vox el acuerdo programático alcanzado por PP y Cs y la formación de Santiago Abascal "hizo sus puntualizaciones".

García Egea no ha querido dar detalles de lo que ocurrió el pasado jueves y que finalmente impidió la investidura del 'popular' Fernando López Miras como presidente de Murcia alegando que prefiere "mirar al futuro". Eso sí, ha recalcado que Vox venía a trabajar por un futuro gobierno de centro-derecha y "votó junto a Podemos y PSOE". "Realmente no conozco todavía las razones que le llevaron a votar 'no' en Murcia porque su portavoz subió a la tribuna y dijo que compartía al 99 por ciento del programa de López Miras", ha exclamado, para añadir que lo sucedido es "realmente incomprensible".

En cuanto a si estarían dispuestos a recoger el guante de las ofertas de Vox, que incluso ha planteado gobierno en Murcia de PP y Vox con la abstención de Cs, García Egea ha indicado que los partidos no pueden estar "cambiando de opinión continuamente" ni "manejando escenarios que cambien de un día para otro".

"Tenemos un acuerdo firmado con Cs en Murcia, que suma sus seis diputados a nuestros 16 y solo es necesaria una abstención de Vox para echar a andar", ha apostillado. De la misma manera, ha subrayado que PP y Cs también han firmado un acuerdo para la Comunidad de Madrid y ha añadido que estas dos autonomías "no pueden seguir paralizadas".

Al ser preguntado si cree que habrá también investidura fallida en la Comunidad de Madrid esta semana y que Vox está emplazando a septiembre, García Egea ha pedido en primer lugar "disculpas" a los ciudadanos que están viendo como algunos políticos están siendo un problema en su día a día". "En la calle se escucha lo que la gente piensa de esta situación de bloqueo", ha avisado, para insistir en que siente "profunda vergüenza" porque es necesario que haya cuanto antes gobiernos que "echen a andar".

INTERLOCUTOR VÁLIDO

García Egea ha rechazado además la posibilidad de que en la Asamblea de Madrid pueda producirse un 'tamayazo' y que varios diputados de Ciudadanos sumen sus votos al socialista Ángel Gabilondo para permitir su investidura. "Las personas que componen la Asamblea de Madrid son personas comprometidas con su proyecto y sus votantes", ha afirmado.

Al ser preguntado si Vox le ha vetado como negociador en Murcia y Madrid, el secretario general del PP ha respondido: "Como ahora están hablando con Podemos y con el PSOE, lógicamente no soy un interlocutor válido para votar en ese bloque". "Cuando quieran empezar a hablar de un gobierno de futuro del PP y Cs, aquí me tienen como siempre a disposición de Murcia, de Madrid y de España", ha concluido.