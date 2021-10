García Egea cree que el acuerdo PP-PSOE en los órganos afecta a "la credibilidad" de Sánchez por sus giros en los pactos

Dice que a Podemos "no le gusta" ese acuerdo y pide al Gobierno ser "coherente" y hablar más con el PP y menos con Otegi

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este viernes que a Podemos "no le gusta" el acuerdo entre PSOE y PP para renovar los órganos constitucionales y ha subrayado que ese pacto afecta a "credibilidad" de Pedro Sánchez por sus giros en su política de pactos.

"No sabemos qué espacio quiere representar el PSOE porque un día hace acuerdos de Estado con aquellos que defendemos a España y otros acuerda subirles los impuestos a los autónomos en los PGE o poner peajes a las carreteras. Eso está pasando factura a su credibilidad", ha afirmado García Egea en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press.

El 'número dos' del PP ha pedido al Gobierno sea "sensato y coherente" y siga el camino que se ha abierto entre los dos grandes partidos para aprobar los Presupuestos. A su entender, debería hablar más con los que "quieren a España" y menos "con los que no la quieran y no respetan su historia, como el señor Otegi".

Así, ha recalcado que en la vida "uno tiene que elegir" y el PP optó en su día por acuerdos con Ciudadanos para representar a "ese gran espacio de centro-derecha". Sin embargo, ha insistido en que desconocen "qué espacio quiere representar el PSOE".

En este punto, García Egea ha asegurado que el Ejecutivo está intentado "tocar" a otros partidos para intentar aprobar los Presupuestos porque "hoy el Gobierno no tiene los votos suficientes para aprobarlos".

Al ser preguntado entonces si el PP estaría dispuesto a apoyar esos PGE, ha dicho que para eso debería bajar impuestos, reducir la cuota de autónomos y reducir el Gobierno a la mitad. "No tengo esperanzas en que esto suceda. Es más probable que el Gobierno acepte nuestras condiciones en el CGPJ a que reduca los ministerios a la mitad", ha indicado.

PODEMOS "NO ESTÁ CÓMODO" CON EL ACUERDO

Ante el hecho de que Belarra haya solicitado una reunión urgente de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición, García Egea ha subraya que el acuerdo de este jueves "no le gusta a Podemos y no está cómodo". Además, ha rechazado que el partido morado haya participado en las conversaciones.

"Escuchaba al señor Echenique decir que había participado en las conversaciones. Yo personalmente no le he visto. Quizá estaba escondido, pero yo no le he visto en las conversaciones durante todos estos meses que hemos estado hablado y esta última semana más intensamente", ha proclamado.

García Egea ha puesto en valor el acuerdo cerrado este jueves para renovar las instituciones porque "es evidente que el PP o el PSOE son los que van a gobernar" España. "Y estos acuerdos ponen las bases de los grandes acuerdos para que nadie que quiera destruir España con unos pocos diputados, pueda hacerlo y pueda realizar un chantaje que ponga en cuestión el TC, el Tribunal de Cuentas o las grandes instituciones", ha resaltado.

"SE HA CUMPLIDO CON LA LETRA EXACTA" DE LA CONSTITUCIÓN

García Ega ha afirmado que este acuerdo es parte del trabajo que tienen que hacer como políticos y por el que los ciudadanos les "pagan el sueldo". "No hemos hecho ni más ni menos que cumplir con la letra exacta de lo que dice la Constitución", ha enfatizado.

El dirigente del PP ha explicado que su partido no quería que políticos en activo o que la hubieran ejecido recientemente pudieran formar parte de un órgano jurisdiccional como el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas. "Había que ponerse de acuerdo en profesionales de reconocido prestigio que pudieran reforzar institucionalmente estas instituciones", ha manifestado.

Así, ha señalado que si al final se da la sensación de "parcialidad y politización" se "debilitaría institucionalmente España". "Y los enemigos de España lo pueden utilizar, como es el caso de los independentistas", ha apostillado.

EL CGPJ, EL "PRINCIPAL ESCOLLO"

Ante el hecho de que hayan tardado años en ponerse de acuerdo para renovar estas instituciones, ha indicado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido el "principal escollo" porque el PP quiere "avanzar en el cambio de modelo" del Consejo pero el PSOE "hasta ahora no ha dado visos de abrirse a un cambio en la elección" de esos vocales.

García Egea ha indicado que ha acudido con sus "principios" a las reuniones con el ministro Felix Bolaños y pidiendo que se "despolitizara y se reforzaran las instituciones". "Y se ha conseguido. Por eso, el CGPJ ha tenido que quedar fuera", ha apostillado.

Al se preguntado si cree que ha vuelto el bipartidismo, ha señalado que hay "un acuerdo entre las dos grandes formaciones políticas" y ha añadido que hay que "dar normalidad a las instituciones y reforzar su funcionamiento" porque "los enemigos del Estado" intentan "debilitarlas". Además, ha añadido que la interinidad en los órganos es "otra de las excusas" que utilizan para "atacarlos".

EL DEFENSOR DEL PUEBLO

Ante el hecho de que el exministro socialista Ángel Gabilondo vaya a ser Defensor del Pueblo cuando hace unos meses era el candidato del PSOE a las elecciones madrileñas, García Egea ha indicado que no se trata de un órgano jurisdiccional, como sí ocurre con el TC y el Tribunal de Cuentas, por lo que "no existe ningún tipo de conflicto en ese sentido al nombrar a personas que hayan pasado por la actividad política".

Además, García Egea ha añadido que con la designación de la diputada sevillana Teresa Jiménez Becerril como adjunta al Defensor del Pueblo han querido dar "un mensaje muy claro de apoyo a las víctimas del terrorismo".