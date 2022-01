García Egea (PP) dice que Sánchez ha recibido más apoyo de Casado que de su propio Gobierno con la crisis de Ucrania

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha señalado que con la crisis de Ucrania, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha obtenido más apoyo del líder del PP, Pablo Casado, que de los demás miembros de su propio Ejecutivo.

Así se ha expresado Egea en una entrevista en Trece TV, recogida por Europa Press, tras la llamada de Casado a Sánchez para interesarse por esta cuestión. El dirigente 'popular' también ha criticado la disparidad de opiniones que hay dentro del Ejecutivo: "Este guirigay que hay de gobierno que no se ponen de acuerdo en un asunto tan grave y tan capital".

Además, ha aprovechado para pedir a Sánchez que informe a los españoles a través de una comparecencia en el Congreso de los pasos que se van dando y de los militares que se van a enviar a esa zona para que "sepamos a que nos enfrentamos".

En este contexto, Egea ha subrayado que, a pesar de sus diferencias, deben estar unidos en una cuestión de Estado como esta: "Cuando estamos ante una posible acción bélica en la que militares españoles pueden participar, el Gobierno tiene nuestro apoyo para que dentro del marco de la OTAN, España pueda desarrollar las acciones que se acuerden en el marco de las Naciones Unidas".

Egea ha insistido en la falta de consenso entre los miembros de Gobierno y sus socios, sosteniendo que algunos de ellos "son personas que no creen en la libertad, no creen en la Alianza Atlántica, no creen en las Naciones Unidas y que no quieren una defensa de Europa ante cualquier cuestión que se pueda plantear".

"Es evidente que Pedro Sánchez tiene un problema dentro de su Gobierno que afecta a la credibilidad de España porque Biden ha convocado a muchos líderes Europeos y no a Pedro Sánchez", ha añadido.

REFORMA LABORAL

El secretario general del PP ha vuelto a insistir en que su partido no va apoyar la reforma laboral porque "aunque sólo la modifiquen un 10 por ciento", supone un retroceso que no van a respaldar. Además, ha criticado que el Gobierno llegase a acuerdos con los agentes sociales sin buscarlos en el Congreso.

"Firmaron un acuerdo cuando no tienen los apoyos parlamentarios necesarios para llevarlo a cabo. Que no han hablado con las fuerzas políticas para pactar esa supuesta mejora laboral que en realidad es un retroceso muy claro en los derechos de los trabajadores. Dice Yolanda Díaz que quiere acabar con la temporalidad, y vaya si lo va a hacer, vamos a acabar todos en el paro", ha subrayado.

FONDOS EUROPEOS

En cuanto a los fondos europeos, Egea ha sostenido que si "uno vive en un ayuntamiento gobernado por el PSOE tiene cuatro veces más posibilidades de que le asignen fondos europeos que si vive en un ayuntamiento gobernado por otro partido" y ha insistido en que el reparto de las ayudas no se está realizando en función de quien las necesita.

En esta clave, ha reiterado la creación de una agencia independiente que garantice un reparto equitativo de los fondos y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de manejar estos recursos "al servicio del PSOE".

DATOS DEL CIS

También ha señalado que el CIS se ha convertido en otra herramienta "al servicio" del Partido Socialista. "El señor Tezanos está donde está porque a Sánchez le da un servicio", ha dicho. Así, ha subrayado que gracias a la gestión del actual presidente del CIS, José Félix Tezanos, la organización ha perdido credibilidad y prestigio.

"Hemos visto que el CIS da un 0,5 por ciento de voto en Segovia a un partido que sólo se presenta en Soria. Está todo dicho. Lo próximo es que el CIS le de votos a ERC en Sevilla", ha añadido.

"Utilizar dinero público para intentar orientar la opinión de la gente, para manipular encuestas es gravísimo y probablemente constitutivo de delito. Queremos que este señor responda", ha dicho sobre Tezanos.

En esta clave, Egea también ha señalado que el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, presumiese de conocer los resultados de la última encuesta del CIS antes que otras personas, cuando ya está retirado de la política.

"Es algo que queremos que se aclare en el Congreso. Por qué un señor que lleva tiempo alejado de la política sabe, antes incluso que los parlamentarios, el resultado de las encuestas. Es otra muestra de que este gobierno no es de fiar y de que los órganos que tocan, se pudren. Tenemos unas instituciones totalmente desacreditadas", ha señalado.

En cuanto al resultado de dicha encuesta, que prevé un empate técnico entre el PP y el PSOE en las elecciones de Castilla y León, Egea sostiene que no es más que "un intento de salvar a Sánchez del fracaso que va a tener" en las elecciones autonómicas del 13 de febrero.