García Ortiz reivindica que la Fiscalía informe sobre asuntos "de relevancia social" frente a la "desinformación"

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reivindicado en la Memoria entregada este jueves al Rey Felipe VI que el Ministerio Público debe "informar sobre todos aquellos asuntos de relevancia social" siempre "con pleno respeto a los derechos que pudieran verse afectados, tanto de implicados como de terceros".

En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, García Ortiz asegura que, "en ocasiones, y respecto de un mismo hecho considerado noticiable, se informa desde perspectivas no solo distintas sino total e interesadamente contradictorias, sin que el contraste de la veracidad de los datos parezca ser un extremo relevante ni para el que la transmite, ni para los que la reciben".

Desde su punto de vista, "se ha naturalizado en los medios y en la sociedad en general la convivencia con la desinformación, y por ende con un elemento que, sin duda, puede socavar nuestra estructura de valores democráticos".

"El que los representantes de las distintas instituciones, partidos políticos o asociaciones del tercer sector rechacen la polarización social existente en la actualidad y reconozcan la responsabilidad que en gran medida tiene la desinformación en esta situación, no sirve de nada si no existe un verdadero empeño común en no utilizar esta herramienta a conveniencia de intereses propios", aduce.

A su juicio, "la Fiscalía como órgano constitucional ha de informar sobre todos aquellos asuntos de relevancia social", y es "de extraordinaria importancia que la información que proporcione cualquiera de sus órganos tenga como señas de identidad la veracidad, la transparencia y la oportunidad".

"La veracidad implica trasladar solo aquello de lo que se tiene conocimiento en el desarrollo de nuestras funciones, con pleno respeto a los derechos que pudieran verse afectados, tanto de implicados como de terceros, y al marco procedimental en que nos encontremos, una vez contrastada la realidad de los datos aportados y al margen de cualquier opinión personal que el transmitente tenga sobre el asunto", afirma.

El fiscal general considera que "la transparencia se logra evitando la información sesgada, esto es, proporcionando los datos de forma objetiva y completa de manera que se facilite su comprensión y no se descontextualicen los datos". "Y la oportunidad ha de identificarse con la inexistencia de motivación alguna distinta a la de proporcionar la información exigida por la trascendencia social del hecho de que se trate", añade.

Por último, García Ortiz opina que "es incontestable que el derecho a la información es un elemento nuclear del estado social y democrático de Derecho, siendo solo la información veraz la que promueve culturas cívicas y consolida los valores en los que se asienta nuestro sistema de derechos y libertades".

PENDIENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO

Cabe destacar que García Ortiz ha asumido en primera persona la responsabilidad de la difusión de la nota de prensa aclaratoria sobre el supuesto fraude fiscal de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El Tribunal Supremo se encuentra pendiente de decidir si imputa o no al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos por la citada nota después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le elevase la causa.

García Ortiz defendió el pasado mes de julio que la nota se emitió para poner fin a un bulo y amparar a un compañero, cumpliendo de esta forma -según el fiscal general-la obligación de la Fiscalía de ofrecer información veraz a la ciudadanía.