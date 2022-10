Garriga rechaza "intrigas palaciegas" que quieren "dañar" a Vox tras relevar a Ortega Smith en la Secretaría General

Defiende que su función como secretario general será compatible con la Portavocía en Cataluña

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha enmarcado este viernes en la normalidad los cambios internos que está efectuando el partido y ha rechazado "intrigas palaciegas" que ve fruto de una "campaña orquestada" con el objetivo de "dañar" a la formación de Santiago Abascal.

Garriga se ha estrenado este viernes ante los medios de comunicación en la sede nacional de Vox después de que el partido anunciara por sorpresa este jueves que el Comité Ejecutivo Nacional había decidido su nombramiento como secretario general en sustitución de Javier Ortega Smith, que pasará a ocupar una de las tres vicepresidencias de la formación y fue confirmado como candidato a la Alcaldía de Madrid.

"Vox está centrado en lo importante, en construir la alternativa y ofrecer esperanza a los españoles. Todo ese tipo de especulaciones, ese intento de intrigas palaciegas, forma parte de una campaña orquestada y una clara voluntad, que es debilitar a la verdadera alternativa que puede devolver la esperanza y bienestar y prosperidad a todos los españoles", ha defendido después de que la salida de Ortega Smith se haya relacionado con la crisis abierta con su excompañera de filas Macarena Olona.

En este sentido, Garriga ha asegurado que habló por teléfono con Ortega Smith, quien le deseó suerte en la "ingente" tarea como secretario general. "Como buen patriota que soy, voy a intentar mejorar lo recibido para darlo en herencia al siguiente", ha proclamado.

Además, no ha querido revelar si hará cambios en el equipo que hasta ahora acompañaba al secretario general justificando que no hace "ni 24 horas" de su nombramiento y ni siquiera conoce a todos los vicesecretarios.

En cualquier caso, ha elogiado a todo el equipo de Vox y sus representantes en toda España. "No hay cosa más importante que eso. Cambios o no cambios no es el objeto del día", ha repetido varias veces.

COMPATIBLE CON LA PORTAVOCÍA EN CATALUÑA

Garriga se ha mostrado convencido de poder compatibilizar el nuevo cargo con el de portavoz de Vox en Cataluña, pese a que Ortega Smith ha justificado que dejaba la Secretaría General porque era incompatible con dedicar todo su tiempo a la candidatura al Ayuntamiento de Madrid.

Para poder hacerlo, ha dado las gracias en primer lugar a su familia, pero además ha dicho que lo importante es contar con un equipo. Eso sí, ha garantziado que no se va a ir "nunca" de Cataluña y seguirá allí "dando la batalla" para "recuperar la libertad" de sus ciudadanos.

CONFECCIÓN DE LISTAS

Una de las primeras tareas de garriga será la confección de las listas para las elecciones municipales y autonómicas de mayo del pasado año, que son decididas en su totalidad por la dirección desde Madrid a propuesta del secretario general.

Según ha explicado, el partido lleva trabajando en ello ya "unas semanas" y ahora está dispuesto a ponerse "a las órdenes" del presidente. "Arremangándome y aprendiendo del trabajo de los compañeros", ha dicho.