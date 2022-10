El gasto en Defensa subirá un 25,8 por ciento en 2023, de 9.791 a 12.317 millones

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero - Eduardo Parra - Europa Press

Montero deja fuera del cómputo del Ministerio la inversión en modernizar las FAS y afirma que el presupuesto del Ministerio crece el 6,5%

El gasto en Defensa para 2023 subirá un 25,8 por ciento, es decir, pasará de 9.791 millones de euros a 12.317 millones, según el cuadro que ha facilitado el Ministerio de Hacienda tras el Consejo de Ministros de hoy en el que se ha aprobado proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, que se enviará al Parlamento para su tramitación.

Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha comparecido en rueda de prensa junto con la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, para explicar las cuentas del próximo ejercicio, el presupuesto del Ministerio de Defensa para 2023 subirá un 6,5 por ciento en relación con el del año en curso, pero será del 8,4 por ciento si se incluyen los fondos europeos.

Sin embargo, el gasto en Defensa subirá un 25,8 por ciento, pero la ministra ha querido dejar fuera del cómputo del Ministerio los "programas especiales de modernización" de las Fuerzas Armadas alegando que estos programas "no computan en el límite del gasto no financiero". Aunque ha asegurado que este hecho no significa que los fondos no estén en Defensa.

Estos programas especiales que modernizan las FAS y que se computan en distintas anualidades, asciende para 2023 a 4.900 millones, frente a los 3.011 millones del ejercicio en curso. La mayor parte de esta cifra se corresponde a contratos para la industria nacional con los que se esperan crear 22.667 empleos de forma directa o indirecta.

Montero ha precisado que se está refiriendo a la carga de trabajo de Navantia, Airbus, a compañías que desarrollan el trabajo dentro de España como Indra y otras que tienen claros convenios con el Ministerio de Defensa y que se benefician de creación de tecnologías híbridas, que tienen valor añadido para otro tipo de conocimiento y de materias que se desarrollan en otros ámbitos del sector productivo.

"Invertir en tecnología es invertir en I+D+I y en muchos sectores de vanguardia que luego son punta de lanza para otras áreas digitales y de otro tipo que son tan importantes", ha apostillado.

Dicho esto, la ministra ha apostado por superar esa "visión" que a veces se tiene "excesivamente militarista sobre los gastos en Defensa" en referencia a Podemos, aunque sin citar expresamente a este partido. De hecho, fuentes del Ejecutivo han añadido posteriormente que desde el partido morado lo entiende en el sentido de que este aumento va destinado a crear empleo en la industria nacional.

AUMENTO POR DEBAJO DE DERECHOS SOCIALES O DE IGUALDAD

En cuanto al aumento del 6,5 por ciento que, según María Jesús Montero, es la cantidad que sube el presupuesto del Ministerio de Defensa, ésta estaría "muy en línea con el resto de Ministerios y muy por debajo de otros ministerios de carácter social", según ha argumentado la ministra.

Esta ha querido comparar dicha cifra del 6,5 por ciento con la subida del 18 por ciento que crece el presupuesto del Ministerio de Derechos Sociales, o del 14 por ciento que sube la del ministerio de Igualdad.

Es decir, ha señalado que con ese aumento del gasto del Ministerio lo que se está acometiendo es la subida salarial de los miembros de la tropa y de las Fuerzas Armadas. El resto del presupuesto, ha insistido, no compite con el gasto no financiero.

En cuanto al compromiso de Pedro Sánchez con la OTAN para aumentar hasta el 2 por ciento del PIB el gasto en Defensa, ha dejado claro que "los compromisos del presidente se cumplen". "Parece muy importante tenerlo en cuenta", ha recalcado antes de insistir en que el presidente es el máximo responsable de estas cuentas públicas y cuando compromete su palabra, "los presupuestos le dan cobertura a ese cumplimiento de su palabra".

Así, ha insistido en que España comprometió que el gasto en defensa se situaría en los términos de la OTAN a lo largo de los próximos años y por tanto llegando a ese horizonte en los años 2027-2029.

"Si el ritmo de crecimiento de los presupuestos sigue esta senda en los próximos años y seguro que sí, por que ojalá que este Gobierno pueda seguir desarrollando estos presupuestos, tendremos la posibilidad de cumplir con algo tan importante como nuestra aportación a la seguridad internacional".