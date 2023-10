'Génova' cree que Armengol y Sánchez dilatan la fecha de investidura para impedir un eventual segundo intento de Feijóo

Gamarra afea a Armengol que como "mal estudiante" espere "al último minuto" para fijar una Junta de Portavoces tras el ultimátum del PP



MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP considera que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, están dilatando la fecha de la investidura del candidato socialista para impedir un eventual segundo intento de Alberto Núñez Feijóo, según han indicado a Europa Press fuentes de la cúpula del PP.

Precisamente la presidenta del Congreso ha convocado para el próximo viernes, 3 de noviembre, una reunión de la Junta de Portavoces con idea de que cerrar ya un acuerdo sobre la composición de las comisiones parlamentarias.

El PP intentará que se ponga fecha a las comparecencias ante el Pleno de Pedro Sánchez, y los ministros José Manuel Albares y Fernando Grande-Marlaska, así como se fije ya una fecha del debate de investidura.

Los 'populares' sostienen que han pasado 25 días desde que el Rey designó a Sánchez candidato a la investidura y, en el caso de Feijóo, esa fecha se puso 24 horas después. Según argumentan, si la Junta de Portavoces lo decide el próximo viernes, como pronto será la semana del día 7 y 8 de noviembre, "superando el plazo de 35 días que tuvo Feijóo".

"USO PARTIDISTA DEL CONGRESO"

En la dirección nacional del PP consideran que se está intentado que la investidura de Sánchez sea en el "tramo final del plazo" --el 27 de noviembre cumple el plazo y se convocarán nuevas elecciones si no hay gobierno-- para, si no consigue ser investido, que "no haya opción de que haya un segundo intento de Feijóo".

Desde 'Génova' evitan confirmar en este momento si Feijóo realmente se presentaría de nuevo en caso de fracasar Sánchez, una opción que algunos cargos del PP consultados por Europa Press desaconsejan por entender que si no tiene amarrados los apoyos y no lo logra, se presentaría a la campaña electoral como "perdedor".

En cualquier caso, la dirección nacional del PP ha criticado que Moncloa y Armengol taponen de antemano esa opción al ganador de las elecciones el pasado 23 de julio. "El plan de Sánchez es 'o yo o nadie'", han criticado.

Los 'populares' creen que se trata de "un uso partidista" del Congreso. "Armengol obedece órdenes del presidente en funciones, del Poder Ejecutivo. Y está sometiendo la vida parlamentaria al poder orgánico del PSOE", han criticado las mismas fuentes.

LLAMADA DE ARMENGOL A GAMARRA PARA PONER FECHA A LA JUNTA

El PP considera que la llamada de Armengol a Gamarra para comunicarle que la Junta de Portavoces será el 3 de noviembre busca "protegerse del ultimátum" que le habían dado esta semana exigiendo poner fecha a esa reunión.

El pasado miércoles, el PP había avisado a Armengol de que en si en 48 horas no convocaba la Junta de Portavoces tomaría las medidas que, a su juicio, le corresponden en derecho. Y es que, según el grupo mayoritario, el Congreso lleva semanas "secuestrado" y "se están vulnerando las más elementales normas de control parlamentario"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que Armengol, "como un mal estudiante", ha "esperado al último minuto para hacer su trabajo y convocar la Junta de Portavoces" que su partido había exigido.

"El Congreso no puede seguir cerrado y el Gobierno sin control. La democracia está por encima de los negocios entre Sánchez y Puigdemont", ha asegurado Gamarra en un mensaje en su cuenta oficial 'X', antiguo Twitter.