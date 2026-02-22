'Génova' enfría el pacto con Vox en Extremadura pero espera una "ventana de oportunidad" tras las elecciones de CyL

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, junto a Elías Bendodo, Miguel Tellado, Cuca Gamarra y Juan Bravo, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

"PP y Vox están llamados a entenderse". Ese mensaje de mano tendida es el que más han repetido en las últimas dos semanas el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y miembros del comité de dirección del partido, en medio de la tensa relación y reproches públicos que han exhibido la extremeña María Guardiola y la formación de Santiago Abascal.

En 'Génova' son conscientes de que el calendario electoral --en cinco días arranca la campaña en Castilla y León-- aleja en este momento cualquier posibilidad de pacto con Vox. Sin embargo, confían en que se abra una "ventana de oportunidad" en primavera, una vez que haya pasado la cita con las urnas del 15 de marzo, según han subrayado fuentes 'populares' a Europa Press.

María Guardiola irá a la sesión de investidura el próximo 3 de marzo sin el apoyo de Vox, que ya le anticipó hace una semana un "no rotundo". Aunque algunas voces del PP no descartan que los de Abascal quieran forzar una repetición electoral, fuentes de la dirección nacional del partido llaman a la "calma" y la "tranquilidad" porque creen que hasta el 3 de mayo --fecha límite para investir presidente-- hay tiempo para explorar un acuerdo.

UNA LLAMADA DE ATENCIÓN PARA NO EMPAÑAR LA CAMPAÑA DE MAÑUECO

Después de varias semanas con reproches mutuos, el PP de Feijóo apostó el lunes por dar un tirón de orejas públicamente a Guardiola y a Vox al pedir "discreción" y rebajar el "ruido" en los medios. El objetivo: no empañar la campaña de Alfonso Fernández Mañueco en CyL.

"Calma", "sosiego" o "tranquilidad" son algunas de las palabras que repiten en el entorno de Feijóo, que creen que hay que dejar de "pelearse" en las redes y los medios y sentarse a trabajar para buscar "puntos de encuentro" con Vox, una vez pasen las elecciones de Castilla y León.

Antes de que llegue la primavera 'Génova' no ve posibilidad alguna de pacto con Vox. "Hasta el 15 de marzo a María no se lo va a poner fácil nadie", admite un miembro del comité de dirección de PP, que cree que Vox quiere "achicharrar" a Guardiola y es "experto en eso".

GÉNOVA QUIERE EVITAR LA REPETICIÓN ELECTORAL

El PP nacional se ha esforzado en la última semana en tender la mano para buscar un acercamiento con Vox, apoyando incluso en el Congreso la tramitación de una proposición de ley para prohibir el burka en espacios públicos que, finalmente, fue tumbada por la Cámara Baja.

Esa llamada al entendimiento también ha salido de la boca de Guardiola. "Quiero que Vox sea mi socio de Gobierno. Nos unen muchas más cosas de las que nos separan", afirmó en 'OkDiario' la presidenta extremeña, que protagonizó tanto en 2023 como en diciembre de 2025 una dura campaña contra Vox.

En el PP quieren evitar una repetición electoral que, a su entender, arrojaría resultados similares a los del 21 de diciembre. Además, ya avisan que los extremeños esperan una alternativa y que tomarán "buena nota" si no se consigue. "Lo importante es dar estabilidad a los gobiernos. Si hay un socio que no quiere dar estabilidad, habrá que explicarlo", aseguran fuentes de la dirección del PP.

El propio líder del PP ya se pronunció en esa línea en la última Junta Directiva Nacional del PP al alertar de que, "igual que han castigado a un mal Gobierno, como el de Sánchez, castiguen también a quien no deje gobernar", en un mensaje que anticipa el argumentario del PP en caso de volver a las urnas.

VOX SITÚA LA PELOTA EN EL TEJADO DEL PP: "TODO ES POSIBLE"

Desde Vox insisten en que buscan un "cambio real" y recalcan que la pelota para desbloquear la negociación está en el tejado del PP. "Vamos a seguir con la mano tendida, pero con la firmeza, la contundencia y la coherencia de nuestros principios", en palabras de su secretario general, Ignacio Garriga, que advierte de que dependerá del PP cómo evolucionan las conversaciones en las próximas semanas en Extremadura y Aragón.

Por lo pronto, desde la dirección de Vox aseguran que no ven avances en las negociaciones para la investidura con el PP en Extremadura. Según Garriga, Vox debe tener "las garantías suficientes para protagonizar ese cambio de políticas que prometió en su día la señora Guardiola y que no ejecutó".

Esta semana Abascal admitió que no descarta una repetición electoral en Extremadura ni rechaza la posibilidad de reclamar la marcha de María Guardiola para desencallar la situación, si bien añadió que este extremo aún no está sobre la mesa. "Todo es posible, desde un acuerdo de gobierno hasta una repetición electoral", abundó.

Por el momento no está previsto un contacto entre Feijóo y Abascal para encauzar la negociación pero ése es el escenario al que apuntan en privado algunos cargos del PP como única vía para desencallar la situación, una vez que pasen las elecciones de Castilla y León.