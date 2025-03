'Génova' respalda el pacto de Mazón con Vox para los presupuestos, que ve "consecuente" con las posiciones del PP

Cree que es una "buena noticia" y sostiene que el PP, "a diferencia de Sánchez", "no cede principios a cambio de votos"

El PP nacional ha expresado este lunes su respaldo al pacto que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha sellado con Vox para aprobar los presupuestos en la Comunidad Valenciana, ya que, a su entender, los planteamientos que han permitido cerrar ese acuerdo son "consecuentes" con las posiciones que defiende el partido, según han indicado a Europa Press fuentes de la formación.

Mazón ha anunciado un acuerdo con la formación de Santiago Abascal para aprobar unas nuevas cuentas públicas de la "reconstrucción" tras la dana del pasado 29 de octubre. "Agradezco a Vox su altura de miras, que no hemos hallado en el resto de la oposición", ha recalcado.

El presidente de la Generalitat ha explicado que este pacto se concretará en "los próximos días" con su presentación este próximo jueves. A su juicio, con este acuerdo "no solo se garantiza la estabilidad política" sino que da capacidad a la región para "afrontar los retos de futuro con garantías".

En su comparecencia sin preguntas, Mazón se ha mostrado muy crítico con el Pacto Verde europeo y ha llegado a llamar a "la acción" contra él por sus medidas "que van directamente contra la esencia de nuestra economía". Asimismo, ha considerado que la Comunidad Valenciana tiene "un problema como otras autonomías" con la inmigración ilegal.

GÉNOVA ESTABA AL TANTO DE LAS NEGOCIACIONES

La cúpula del PP que dirige Alberto Núñez Feijóo "estaba al tanto de las negociaciones" y conocía, por tanto, "los diferentes momentos por los que pasaron las conversaciones ente PPCV y Vox", han señalado fuentes de la dirección nacional del PP.

"Los planteamientos que han permitido avanzar en la configuración de los presupuestos son consecuentes con nuestra forma de pensar y con las posiciones que venimos defendiendo", han indicado las mismas fuentes.

En este sentido, fuentes del PP han subrayado que, "a diferencia" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el Partido Popular "no cede principios a cambio de votos". "La Comunidad Valenciana podrá tener presupuestos mientras que el Gobierno de España no es capaz de pactar consigo mismo si se aumenta o no el gasto en Defensa", han agregado fuentes de la dirección nacional del PP.

"ESTO NO VA DE ADMINISTRACIONES SINO DE PERSONAS"

Desde la cúpula del PP han resaltado además que los presupuestos son "la herramienta económica más potente de la que dispone un Gobierno" y han saludado este acuerdo entre PP y Vox para poder sacarlos adelante.

"Es una buena noticia porque esto no va de administraciones sino de personas", han destacado desde el equipo de Alberto Núñez Feijóo, donde han señalado que están "satisfechos por poder impulsar mecanismos que ayuden a la reconstrucción".

UN "BALÓN DE OXÍGENO" PARA MAZÓN

La pasada semana, fuentes de la cúpula del PP ya admitían que si Mazón llegaba a un acuerdo en los presupuestos con la formación de Santiago Abascal, sería "un balón se oxígeno" para el presidente de la Generalitat en los próximos meses.

Otra fuentes consultadas hace unos días apuntaban que eso también reduciría en este momento el margen de Alberto Núñez Feijóo para apartarlo, pese a que la situación del presidente de la Generalitat provoca cada vez más incomodidad dentro del partido.

Por lo pronto, el presidente del PP ha optado por sostener a Mazón y dar tiempo a la instrucción judicial, después de garantizar su intención de que se investigue "hasta el final" y asegurar que, desde el partido que dirige, se asumirán las responsabilidades que les corresponda.

"La investigación es lo mínimo que podemos ofrecer a las víctimas, la vida no la podemos devolver pero la dignidad a las familias es el compromiso que asumo como presidente del primer partido del país", aseveró Feijóo el viernes en Valladolid.