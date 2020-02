'Génova' sostiene que no puede confirmar a Alonso como candidato porque hay que respetar tiempos y procedimientos

Publicado 07/02/2020 15:26:10 CET

Descarta que Rosa Díaz pueda liderar la lista en el País Vasco pero ve "positivo" que personas de su perfil se sumen

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha pedido frenar las "especulaciones" sobre la candidatura del partidos a las elecciones en el País Vasco, ya que, según ha recalcado, ni siquiera están convocados los comicios y hay que respetar los procedimientos internos. Desde la dirección nacional del partido subrayan que hay que respetar los tiempos y las normas internas. "Los tiempos los marca Génova y cuándo se tenga que decir, se dirá", aseguran fuentes de la cúpula 'popular'.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en la sede del PP, un día después de la reunión de la Junta Directiva extraordinaria celebrada en el País Vasco en la que Alfonso Alonso recibió el respaldo del partido a su proyecto y su liderazgo. "Si Pablo Casado me dice que no voy, no voy, pero tengo apoyo y tenemos ilusión", dijo este jueves el presidente del PP vasco.

Al ser preguntado si hay dudas con la candidatura de Alfonso Alonso para encabezar la lista en Euskadi y si podría plantearse candidatos como Rosa Díez o Maite Pagazaurtundua, García Egea ha dicho que el PP del País Vasco "tiene un presidente que se llama Alfonso Alonso" y ha recordado que "no hay elecciones convocadas".

"Tengo que tener el máximo respeto por los órganos internos de mi partido, entre ellos el Comité Electoral, que es el encargado de reunirse para designar, en caso de convocatoria electoral, a los candidatos en las distintas elecciones", ha manifestado, para añadir que la dirección nacional apoya a la organización territorial del PP vasco y a todas las demás.

Interrogado después por qué el liderazgo y candidatura del gallego Alberto Núñez Feijóo no esté en duda y, sin embargo, el partido no confirma a Alfonso Alonso, García Egea ha reiterado que no hay elecciones convocadas en ninguna de esas comunidades y ha dicho que su partido "cumple los procedimientos internos". "Cuando estén las elecciones convocadas, se reunirán los órganos internos y se tomarán esa serie de decisiones", ha apostillado, para agregar que el PP tiene presidentes "excepcionales".

EL PP, "CASA COMÚN"

En cuanto a si la visita de Rosa Díaz y Fernando Savater a la sede de Génova hace dos semanas está relacionado con el proceso electoral vasco y si podrían ser candidatos alternativos a Alonso, García Egea ha señalado que el PP "es la casa común" para todos aquellos que creen que el PSOE "es un peligro para España" en este momento.

"Es evidente que cuanta más gente pueda venir para nosotros es algo positivo", ha dicho García Egea, que considera que es "bueno" poder "aglutinar" en el PP a "aquellos que piensan distinto del PSOE pero tienen un tronco común basado en la libertad y España".

Preguntado de nuevo si el PP descarta totalmente que Rosa Díaz pueda ser candidata en esos comicios en el País Vasco, el secretario general ha indicado que todos los presidentes del PP "gozan de la máxima confianza" y ha dicho que él no se iba a "enredar en cuestiones internas". Dicho esto, ha expresado su sorpresa por el "interés" que ha despertado este asunto y ha pedido que se "frenen ya las especulaciones".

Pese a que públicamente, García Egea ha evitado responder si Rosa Díez podría formar parte de las listas del partido en el País Vasco, fuentes de la dirección nacional del PP han descartado "totalmente" esa posibilidad en privado. Eso sí, saludan que personas de su perfil puedan sumarse a la candidatura 'popular'.

Finalmente, García Egea ha señalado además que el PP ya dijo en su momento que es "mejor" ir juntos con Cs a las elecciones que "ir separados". De hecho, ha asegurado que Pedro Sánchez está gobernando "como consecuencia de la fragmentación del centro-derecha" y ha añadido que si eso "es posible corregirlo" para ofrecer "una alternativa constitucionalista" a los Gobiernos nacionalistas e independentistas, su partido "trabajará en ello".