El Gobierno aclara que buscará para Ceuta y Melilla que sean regiones ultraperiféricas o un "estatuto similar" en la UE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reconocido este lunes la complejidad de que Ceuta y Melilla puedan ser consideradas regiones ultraperiféricas, debido a las características específicas de las mismas, y ha aclarado que de no ser posible conseguirlo se buscará un "estatuto similar" para ambas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado jueves ante el Pleno del Congreso de los Diputados que el Gobierno iba a pedir el reconocimiento de las dos ciudades autónomas como regiones ultraperiféricas así como su entrada en la Unión Aduanera, y el ministro se desplazará este martes y miércoles a Bruselas para abordar ambas cuestiones con comisarios europeos.

"Para ser región ultraperiférica per se, se necesitan una serie de requisitos que están más o menos tasados", ha reconocido el ministro en entrevista en La1, recogida por Europa Press, en referencia a que los tratados especifican la insularidad, la lejanía y el pequeño tamaño como las características de este tipo de territorios.

"Vamos a ver la posibilidad de que sean o no", ha señalado Albares, subrayando que para él lo importante "es que o bien sean regiones ultraperiféricas o un estatuto similar al de las regiones ultraperiféricas". "Me importa más la sustancia en estos momentos que la denominación", ha abundado.

El ministro de Exteriores ha esgrimido que "Ceuta y Melilla tienen una posición geográfica muy específica, como la tienen Azores, Madeira, Canarias u otros territorios, por ejemplo, franceses y, por lo tanto, también necesitan un encaje financiero, económico y comercial" dentro de la UE. "Y eso es lo que voy a explorar", ha dicho.

A juicio del Gobierno, no se puede tratar a las dos ciudades autónomas como a otros territorios que están en la Europa continental en lo relativo a las relaciones comerciales y económicas y por tanto se debe reconocer su "especificidad".

De ahí también el que Albares vaya a "explorar" con el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, la entrada de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera así como "los instrumentos que están a disposición por parte de la UE para mejorar el encaje comercial y económico" de ambas habida cuenta su "especificidad geográfica como la única frontera terrestre que tiene España y la Unión Europea con África".

Por último, ha precisado que con el comisario de Interior, Magnus Brenner, analizará la presencia de Frontex en Ceuta y Melilla y las ayudas que ha solicitado el Gobierno para afrontar la crisis en la primera de ellas, al tiempo que insistirá una vez más en que "las fronteras terrestres del sur de Europa son tan importantes como las fronteras terrestres del este de Europa y, por lo tanto, merecen la misma atención financiera, en medios humanos y también en apoyo y solidaridad política".