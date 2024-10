El Gobierno aprobará la próxima semana el mecanismo de urgencia para garantizar las bonificaciones en la AP-9

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha anunciado desde el Congreso que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará la declaración de urgencia del procedimiento para disponer cuánto antes de las cantidades destinadas al esquema de bonificaciones de la AP-9 al haberse prorrogado los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Así lo ha adelantado Puente durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, después de que haya protagonizado una interpelación con diputado del BNG, Néstor Rego, sobre la posibilidad de rescatar esta autopista gallega.

En este contexto, Puente ha reivindicado las medidas paliativas que ha puesto en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez con el sistema de bonificaciones para usuarios recurrentes, poniendo en valor la ampliación del esquema de bonificaciones aprobado en 2021 tras el acuerdo de legislatura entre el BNG y el PSOE.

Para materializar la ampliación de estas bonificaciones en la AP-9, Puente ha explicado que en el proyecto de Presupuestos se contemplaron hasta 27,6 millones de euros adicionales, incrementando lo ya comprometido hasta los 82 millones de euros.

"La intención del Ministerio es, aunque el Presupuesto es prorrogado y no se dispone de crédito, tramitar estas nuevas reducciones de peaje para que se puedan materializar lo antes posible. Quiero anunciarle que el martes irá a Consejo de Ministros la declaración de urgencia del procedimiento para cuanto antes tener disponibles esas cantidades", ha proclamado Puente.

EL BNG LO CELEBRA

Este anuncio ha sido celebrado por el diputado del BNG en el Congreso, que ha comenzado su réplica agradeciendo la intención de Puente de aprobar en el Consejo de Ministros la declaración de urgencia para la aplicación de las bonificaciones.

"Esperemos que esa tramitación se realice cuanto antes y que puedan estar en vigor en este año 2024 o, en todo caso, antes de finales de año, tal y como estaba previsto en el acuerdo de investidura. Yo creo que sería una buena noticia y, efectivamente, estaremos contribuyendo a aliviar los costes de los peajes para los usuarios recurrentes y empresas, y ese es el objetivo", ha sostenido Rego.

¿CUÁNTO COSTARÍA RESCATAR LA AP-9?

En cualquier caso, el diputado del BNG y el ministro Puente han vuelto a protagonizar un debate en el Congreso sobre un eventual rescate de la AP-9. En esta ocasión, Rego ha sacado a colación un informe elaborado por profesores de la Universidad de A Coruña que fija en 904,7 millones de euros el coste de esta operación.

Ante esto, el ministro de Transportes ha vuelto a cuantificar en 4.000 millones la bonificación general de esta autopista gallega, algo que, a su juicio, es inasumible para la Administración General del Estado.

"Cuando he dicho públicamente alguna cifra es porque me he basado en las que me proporcionan los técnicos del Ministerio de Transportes, que además tienen una dilactada experiencia y trayectoria en lo que se refiere a gestión económica y financiera de los contratos concesionales de autopistas", ha justificado Puente.

Sin embargo, el ministro ha dicho que desde su Ministerio no han tenido acceso al informe de los profesores de la Universidad de A Coruña, que fue pedido por el BNG, y sí que ha pedido que se lo hagan llegado para estudiarlo.

En cualquier caso, el ministro ha garantizado el "compromiso" de realizar un cálculo para que los grupos parlamentarios lo puedan disponer, aunque ha avisado de la "cautela" que debe primar en este asunto porque "en cualquier momento este tema puede tomar una dirección hacia los tribunales".

TRAMITAR LA TRANSFERENCIA A GALICIA

Con todo, el diputado del BNG ha instado al Gobierno que, mientras no se produzca el rescate de la AP-9, se comience a agilizar la transferencia de esta autopista gallega, que actualmente hay una iniciativa en el Congreso sobre este tema proveniente del Parlamento gallego.

"No tiene sentido demorar más esa tramitación. Por eso esperamos que la mayoría de la mesa conformada por su partido, el PSOE, y por Sumar, no retrase más el trámite y pueda ser concluido lo antes posible. Lo esperamos nosotros y lo espera el conjunto de la sociedad de Galicia", ha añadido Rego.

Ante esto, Puente ha defendido que su Gobierno "no va a hacer lo que hizo en su momento el PP, que era intentar vetar este debate en el Congreso de los Diputados".

"Nosotros, cuando traigan ustedes un debate en relación con este tema, lo afrontaremos como lo hemos hecho esta tarde y como lo hemos hecho en tardes precedentes. Pero sí creo que es muy importante poner en valor los avances en materia de infraestructuras que está teniendo Galicia de la mano de este gobierno progresista", ha sentenciado el ministro.