El Gobierno aprueba el 'mando único' en Ceuta para la coordinación en la "devolución y repatriación" de los inmigrantes

1112289.1.260.149.20260825142039 (I-D) El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de p - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado este martes el 'mando único' en Ceuta por la crisis migratoria que sufre la ciudad autónoma bajo la supervisión del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

La decisión llega después de la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional presidida por el presidente Pedro Sánchez donde se ha abordado la 'situación de interés para la seguridad nacional' en Ceuta tras la entrada masiva a finales de julio de más de 80.000 migrantes desde la frontera con Marruecos.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha explicado que por primera vez el Gobierno va a constituir una "autoridad funcional" --conocida como 'mando único'-- liderada por el ministro Ángel Víctor Torres para "reforzar la coordinación" en todas las autoridades y administraciones implicadas. Se trata, según Saiz, de una "nueva fase" en Ceuta para responder a la crisis.

Además, el mando único contará con un comité especializado en el que estarán representados la ciudad autónoma con su presidente, Juan Jesús Vivas, la Delegación del Gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), además del departamento de Seguridad Nacional y once ministerios implicados en la gestión de la crisis migratoria.

En este contexto, Saiz ha indicado que "Ceuta es hoy el corazón de España" y que el Gobierno español "ha estado, está y va a seguir estando en la ciudad el tiempo que haga falta con los recursos que hagan falta".

La ministra ha afirmado que la situación de la ciudad autónoma es "extraordinaria" por lo que requiere también de "una respuesta extraordinaria" que ha ido desplegándose "en distintas fases, desde la seguridad y el control de la situación, la coordinación, la colaboración entre Administraciones hasta la atención humanitaria".

"DEVOLUCIÓN Y REPATRIACIÓN"

Por su parte, Torres ha argumentado en la primera fase de respuesta a la crisis volvieron entre "24 y 48 horas" a Marruecos el 90-95% de las más de 70.000 personas migrantes que entraron el 30 y 31 de julio a Ceuta.

A su juicio, fue una "actuación acertada que dio resultado", pero ahora el Gobierno inicia una segunda fase para todos aquellos que no volvieron a su país de origen. Para el ministro, la prioridad está en la "devolución y repatriación de la mayor cantidad de personas", tanto mayores como menores de edad, pero siempre respetando el ordenamiento jurídico y los derechos.

Así, ha afirmado además que ha pedido comparecer el jueves en la Comisión de Seguridad Nacional y se desplazará a Ceuta para mantener reuniones de trabajo.

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