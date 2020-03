El Gobierno cambia otra vez la comisión que supervisa el CNI para dar entrada a Iván Redondo

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha vuelto a cambiar la composición de la comisión interministerial que supervisa la coordinación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el resto de servicios de información del Estado para dar entrada como miembro de pleno derecho a Iván Redondo, jefe de gabinete del presidente, Pedro Sánchez, en el lugar que ocupaba antes el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños, según un real decreto aprobado en el Consejo de Ministros del martes pasado y que publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El pasado 25 de febrero, el Consejo de Ministros adaptó la composición de las diferentes Comisiones Delegadas al nuevo Ejecutivo de coalición. Las Comisiones Delegadas son órganos colegiados del Gobierno en el que participan diferentes responsables ministeriales en función de las áreas y que se reúnen periódicamente para mejorar la coordinación y la coherencia en las políticas gubernamentales.

Con la nueva composición, el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, pasó a presidir la Comisión Delegada para la Agenda 2030 y se incorporó a la de Seguridad Nacional y a la de Asuntos de Inteligencia. Está fuera, en cambio, de la comisión para Asuntos Económicos --en ésta es miembro la titular de Trabajo, Yolanda Díaz-- y en la del Reto Demográfico.

La entrada de Iglesias en la comisión que se ocupa de los asuntos del Centro Nacional de Inteligencia generó polémica y Vox recurrió la "torpe" decisión ante el Tribunal Supremo, alegando que la ley de 2002 que regula el funcionamiento del CNI enumera los miembros de la Comisión Delegada, entre los que no se incluye el vicepresidente segundo del Ejecutivo.

LA ARGUCIA LEGAL

Para esquivar el recurso de Vox, el Gobierno coló en el último paquete de medidas económicas que aprobó el martes el Consejo de Ministros para hacer frente al coronavirus una disposición adicional segunda que nada tiene que ver con la cuestión y que modifica precisamente la ley del CNI de 2002. Ese paquete de medidas económicas tomó la forma de un real decreto ley que deberá ser convalidado en el Congreso de los Diputados en los próximos días.

Esa disposición adicional modifica la ley del CNI para actualizar la composición de la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia: "Estará presidida por el vicepresidente del Gobierno que designe su Presidente, e integrada por los Vicepresidentes designados por el Presidente del Gobierno, las Ministras de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y de Defensa, el Ministro del Interior y la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como por el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el Secretario de Estado de Seguridad y la Secretaria de Estado Directora del Centro Nacional de Inteligencia, que actuará como Secretaria".

Los cambios no afectaban sólo a Iglesias, ya que en su redacción original de 2002, la ley no preveía la participación en la comisión del jefe del gabinete del presidente, pero sí del secretario general de la Presidencia. De hecho, en el real decreto del 25 de febrero pasado el nuevo Gobierno preveía expresamente la participación de Félix Bolaños (y no de Iván Redondo) en la comisión. Pero esta composición vuelve a cambiarse con el real decreto que publica este viernes el BOE, para adaptar la comisión a la nueva redacción de la ley de 2002.

En cualquier caso, el nuevo real decreto establece que podrán ser convocados a las reuniones de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia los titulares de aquellos otros órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado que se estime conveniente. Los Subsecretarios de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y de Defensa y el Director del Departamento de Seguridad Nacional también serán llamados a las reuniones, añade.