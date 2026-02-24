El Gobierno desclasificará la información sobre el golpe del 23-F en documentos de texto, sin audio ni vídeo

Archivo - MADRID, ESPAÑA - 25 DE FEBRERO DE 1981: Reanudación de la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados para la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como Presidente del Gobierno después del intento de Golpe de Estado fallido el día 23 de febre - Archivo Europa Press / Europa Press / ContactoPhot

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno va a aprobar este martes la desclasificación de documentos secretos sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 que constan de numerosos documentos de texto, pero no aparecerá nuevo material en formato de audio o vídeo, según trasladan a Europa Press fuentes de Moncloa.

En la víspera, cuando se cumplieron 45 años del intento de golpe de Estado, el presidente Pedro Sánchez anunció que haría pública la información reservada sobre este episodio para "saldar una deuda histórica con la ciudadanía" en un mensaje en 'X'.

"Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre", añadió el jefe del Ejecutivo que considera que "la memoria no puede estar bajo llave", añadió

Por tanto este mismo martes el Consejo de Ministros aprueba la revelación de esta información, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles 25 de febrero y estará accesible en la página web de La Moncloa.

Según precisan fuentes del Gobierno se trata de documentos de texto, en formato PDF, que pueden contener imágenes pero no pistas sonoras ni de vídeo.