Gobierno extremeño recuerda a afectados por el valsartán que pueden acudir al médico o la farmacia a cambiarlo

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a los pacientes de la región que puedan estar tomando Valsartán, un principio activo para la tensión sobre el que la Agencia Española del Medicamento ha ordenado la retirada del mercado de algunas marcas, puesto que si se forma parte de la lista retirada lo que deben hacer es acudir a su médico o a la farmacia a cambiarlo por otro.

Tras indicar que "en principio" dichos pacientes no deberán hacerse ningún tipo de pruebas, ha destacado que la Agencia Española del Medicamento "ha cogido a tiempo" la situación y "ha detectado" la posible impureza carcinogénica que tenía, por lo que lo que hay que hacer es "cambiar los medicamentos".

"Estamos en un país seguro. Estamos en un sistema donde la Agencia Española del Medicamento ha funcionado de forma adecuada. Hemos sacado la alerta muy bien en el momento en el que teníamos que sacarlo y yo llamaría a la tranquilidad de los pacientes y a que en cuanto puedan vayan y lo cambien (los medicamentos), ya está", ha dicho Vergeles a preguntas de los medios durante su asistencia a un desayuno informativo este viernes en Madrid.

Al respecto, ha explicado que una vez conocida la alerta ayer por la tarde lo primero que se ha hecho por parte del ministerio es seguir las recomendaciones de retirar todos los medicamentos que aparecen en el anexo de la nota informativa y de la nota de alerta de la Agencia Española del Medicamento presentes en las oficinas de farmacia y en la distribución y que no han llegado a los pacientes.

La segunda medida fue "inmediatamente" situar la "alerta" en todos los portales, tanto en Salud Extremdura (dirigido al ciudadano), como en el portal del SES (dirigido a los profesionales), como en el portal de la Junta y se difundió la situación a través de las redes sociales y en medios de comunicación.

"Lo que estamos haciendo básicamente es tranquilizar a la población", ya que "el que utilicen un medicamento que esté en el anexo no pasa nada", y simplemente "hay que ir a un médico de cabecera o una oficina de farmacia para que ese medicamento compruebe si el Valsartán de esa marca determinada está en el anexo en el que puede contener esa impureza de la que nos han alertado", ha espetado.

"Si se comprueba que tiene esa impureza el medicamento será cambiado por otro, bien en la propia receta electrónica del paciente, bien en la propia receta en papel", ha dicho.

Además, ha incidido en que las oficinas de farmacia están valorando el estocaje que hay de los medicamentos que no están afectados por la impureza, de tal suerte que "no haya desabastecimiento del medicamento valsartán, que es un medicamento de uso muy común, tanto que 28.000 extremeños y extremeñas aproximadamente lo deben estar tomando en este momento".

De igual modo, el SES avisó también sobre la alerta a los colegios oficiales de médicos y a los colegios oficiales de farmacéuticos.

FORMA DE ACTUACIÓN

En cuanto a la manera en la que debe actuar un paciente que pueda estar tomando dicho medicamento, el consejero ha señalado que "si alguien comprueba en sus pastillas de la tensión que pone Valsartán, lo que tiene que hacer es si lo puede él consultar directamente en el anexo que está colgado en la página web del portal SaludExtremadura que lo compruebe" y "si no aparece en ese anexo directamente lo puede seguir tomando sin ningún problema".

"Si no lo puede comprobar porque no tenga acceso a internet, porque le cueste comprobarlo, porque esté más seguro puede ir a su farmacéutico o puede ir a su médico de cabecera, y es el médico de cabecera y el farmacéutico los que comprobarán si se encuentra en ese anexo de centenar de fármacos que están afectados por la impureza y a partir de ese momento será cambiado por uno que no tenga esa impureza y que tenga el mismo principio activo para tratarle su hipertensión arterial", ha dicho.

En cualquier caso, ha subrayado que "no hace falta que se deje de tomar" el medicamento en cuestión. "Hay que llamar a la tranquilidad, no hace falta que se deje de tomar. Si le han dado cita para el lunes, pues el lunes acude con tranquilidad a su médico de cabecera y en ese momento se lo cambia", ha explicado.

Finalmente, sobre posibles consecuencias si se ha tomado ese medicamento, ha señalado que la Agencia Española del Medicamento "alerta" en su nota informativa de que "puede tener posibilidades de generar cáncer". "Por lo tanto, no es oportuno tomarlo durante mucho tiempo, y por eso el que cuanto antes vayan al médico para que lo cambien por otro, pero sin llamar a la alarma. Es decir, por tomarse una pastilla no va a pasar nada", ha concluido.