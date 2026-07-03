El Gobierno felicita a Keiko Fujimori por ganar las elecciones en Perú y al "pueblo" por el "proceso electoral"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares en la Cumbre dialogo Interministerial OCDE- América Latina y el Caribe, a 1 de julio de 2026. - GUILLERMO NAVARRO/MAEC

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha felicitado a Keiko Fujimori por su victoria en las elecciones presidenciales de Perú después de que los resultados se hayan proclamado oficialmente este viernes por el Pleno del Jurado nacional de Elecciones del país.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores también ha congratulado al "pueblo peruano" por el "desarrollo del proceso electoral" que "ha contado con el apoyo de misiones de observación electoral de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos de las que España ha formado parte".

El Ejecutivo ha reafirmado "su voluntad" de profundizar en "la relación estratégica" de ambos países así como de "seguir avanzando conjuntamente en la construcción del espacio iberoamericano".