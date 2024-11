Gobierno y Generalitat reactivarán las 4 comisiones bilaterales el primer trimestre de 2025

Acuerdan un plan de choque contra la multirreincidencia e inversiones para el desarrollo de chips

BARCELONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno y la Generalitat catalana reactivarán las 4 comisiones bilaterales entre ambas instituciones en el primer trimestre de 2025: la Comisión Generalitat-Estado, la Comisión Mixta de Transferencias, la Comisión de Inversiones en Infraestructuras y la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales.

Así lo ha anunciado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una rueda de prensa tras reunirse este viernes en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Illa ha detallado que estas reuniones se producirán "probablemente durante el mes de febrero, margen suficiente para que los equipos, en lo que queda desde el mes de noviembre, diciembre y enero, puedan llenar los órdenes del día de estas cuatro comisiones de acuerdos concretos y efectivos".

El presidente catalán ha afirmado que el objetivo de reactivar estas comisiones es "ni más ni menos que la mejora de los servicios públicos", hacer efectivos los traspasos de competencias, afrontar el tema del acceso a la vivienda y también abordar la financiación.

PLAN DE CHOQUE EN JUSTICIA

Además, ha concretado que ambos Ejecutivos están trabajando en medidas específicas para "resolver la saturación de la justicia en Cataluña" y abordar la multirreincidencia, con el objetivo de aumentar la celebración de juicios rápidos y reducir los juicios pendientes.

Illa ha explicado que en diciembre pondrán en marcha un plan de choque para combatir la multirreincidencia delictiva, que darán a conocer después de que "acabe de trabajarse entre los equipos pertinentes".

Ha asegurado que en Cataluña hay una litigiosidad superior al resto de España y tiene "un número de órganos judiciales por habitante inferior a la media de España", por lo que ha señalado que se debe corregir esta situación, aunque ha descartado dar detalles porque aún se está trabando en ello.

"Será un primer paso. Superar esta situación de déficit que tenemos en el ámbito de la justicia en Cataluña es un trabajo, como mínimo, de una legislatura", ha defendido.

INVERSIONES EN SEMICONDUCTORES

También ha destacado que han alcanzado un acuerdo para "comenzar a materializar inversiones destinadas a una infraestructura científico-tecnológica clave para el desarrollo de semiconductores", en el proyecto Innofab en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), una planta de diseño y producción de chips.

Ha detallado que se estima que el proyecto movilizará una inversión de 392 millones de euros, y ha reconocido que este proyecto proviene del Ejecutivo de su predecesor, Pere Aragonès, que "trabajó mucho y con intensidad" para que saliera adelante, por lo que el Govern dará continuidad a este trabajo.

Este proyecto "significa garantizar que Cataluña y España estarán en la vanguardia de esta nueva industria estratégica", ha subrayado Illa, que ha sostenido que este es un paso esencial para situar a Cataluña entre las 50 regiones más innovadoras de la UE.

"TRIDENTE INNOVADOR"

El jefe del Ejecutivo catalán ha detallado que Innofab está conectado con el proyecto PICS Europe (Programme Information and Collaboration Space) y el proyecto DARE (Digital Autonomy with RISC-V in Europe): "Es un tridente innovador de referencia europea".

Illa ha sostenido que estos tres proyectos estarán conectados con el resto de proyectos en desarrollo en España, con el apoyo del Ministerio de Transformación Digital y de Función Pública de España, de la Generalitat de Cataluña, y la participación de comunidades como Valencia, Madrid y Galicia, y ha afirmado que la movilización de recursos estará "en torno a los 400 millones de euros".

Ha asegurado que el acuerdo alcanzado en estos proyectos "garantiza que el Gobierno invertirá 161 millones de euros como palanca y motor de los tres proyectos", concretamente, 60 millones en Innofab, 35 para DARE y 66 para PICS.