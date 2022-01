El Gobierno le pide al PP que se "contenga" en sus críticas con el reparto de los fondos: "Cuestionan a España"

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha pedido al Partido Popular que se contenga en sus críticas sobre el reparto de los fondos europeos Next Generation ya que "no cuestionan al Gobierno sino a España".

"Yo no le pido que nos aplauda, pero a lo mejor hay que contenerse en la crítica. Sobre todo porque con esas críticas no cuestionan al Gobierno, sino a España. Y eso no es bueno para España". Así se ha pronunciado la titular de Política Territorial este jueves en la comisión de entidades locales que ha tenido lugar en el Senado para dar cuenta de las líneas generales del Ministerio.

Preguntada por el senador del Grupo Parlamentario Popular, Fernando Priego Chacó, sobre el reparto "interesado" y "partidario" de los fondos europeos y sobre cuál ha sido el procedimiento para la gestión del reparto de los mismos, Rodríguez se ha apoyado en que España ha sido el primer país en recibir estos fondos y que estar a la cabeza es un "sentimiento patriótico" y "debería ser motivo de alegría".

"La Comisión Europea concluía que España éramos los primeros y yo creo que para un partido como el PP debería ser motivo de alegría. Le diría que esté tranquilo, si usted no quiere confiar en nosotros, no se lo voy a pedir", ha reclamado la ministra.

Al respecto, Rodríguez ha lamentado la actitud del Partido Popular por cargar contra el Ejecutivo por el reparto de los fondos --cabe recordar que la Comunidad de Madrid ha llevado a los tribunales al Ejecutivo de Pedro Sánchez-- y ha recalcado que no entiende por qué el PP pone la "zancadilla" en este asunto.

"Me parece tan apasionante la tarea que no entiendo que gastemos más tiempo en poner la zancadilla que en imaginar cómo lo hacemos. Lamento la actitud de su partido", le ha contestado al senador 'popular'.



