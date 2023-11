El Gobierno pide "confianza" a los críticos con la amnistía y cree que a Sánchez le avala que "cumple su palabra"

Considera que después de conocer el texto legal, a muchos se les han acabado los argumentos contra la ley, que califica de "impecable"



La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, se ha dirigido a los ciudadanos críticos con la ley de amnistía que beneficiará a los involucrados en el procés y les ha pedido "confianza" sobre los efectos positivos de la norma. Según ha subrayado, la trayectoria del presidente del Gobierno en funciones le avala pues este "cumple su palabra".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, previsiblemente la última de esta etapa del Gobierno, pues este miércoles arranca la sesión de investidura de Sánchez, ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía "de buena fé" que siente inquietud ante una amnistía que va a borrar todos los delitos relacionados con el proceso independentista en Cataluña durante una década y dejará sin efecto y sin rastro penal los ilícitos cometidos por los líderes separatistas.

Al pedir esta confianza, Rodríguez ha sostenido que a Sánchez le avala su trayectoria al frente del Gobierno porque en los años que ha estado en La Moncloa "ha mejorado la vida de los españoles". Considera además que los mismos que le critican hoy son los que lo hacían antes de ser presidente y siguen utilizando "los mismos miedos".

Por tanto, ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad y esperanza" porque, según ha expresado, el país se ha demostrado "fuerte ante la adversidad". Además indica que ahora hay que prestar atención "a las cosas del comer", los salarios, las pensiones y las becas entre otros asuntos.

"LO QUE SÁNCHEZ DIGA SERÁ LO QUE OCURRA"

Rodríguez ha hecho una defensa de la labor de Sánchez al frente del Gobierno, al señalar que ha cumplido el rumbo que marcó al inicio de la legislatura de transformar el modelo energético hacia uno más sostenible, llevar a cabo una trasformación digital y ampliar los derechos laborales y sociales de los ciudadanos y la recuperación después de una época de recortes. Considera por tanto que en estos años Sánchez ha demostrado que "cumple su palabra".

"Lo que mañana diga el presidente del Gobierno será también lo que ocurra los próximos años en nuestro país, porque ha demostrado que cumple su palabra", ha trasladado

La portavoz se ha expresado en estos términos a pesar de que este martes, la mayoría de preguntas de los periodistas tenían relación con la ley de amnistía, registrada por el PSOE en la víspera en el Congreso de los Diputados.

No ha hecho mención sin embargo, al cambio de posición del Gobierno sobre este asunto, ya que antes de las elecciones generales del 23 de julio, tanto Sánchez como distintos miembros de su Ejecutivo sostenían que una ley de amnistía, tal como pedía el independentismo, era inconstitucional.

Sin embargo, después del resultado electoral que hizo imprescindible los votos de Junts --que exigía la amnistía para apoyar a Sánchez-- el Gobierno cambió su criterio y pasó a afirmar que la amnistía es plenamente constitucional.

EL PROBLEMA ES QUE "NO ACEPTAN LA DEMOCRACIA"

Respecto a la ley de amnistía y las protestas que está generando en la calle, Isabel Rodríguez considera que una vez se ha registrado la ley y se conoce el texto "a muchos se les han acabado los argumentos" pues, a su juicio, es "impecable" desde el punto de vista jurídico y está enmarcada dentro de la Carta Magna.

Según ha indicado, el problema ya no está en la ley sino en que los que la critican "no aceptan la mayoría parlamentaria" y por tanto no aceptan "la democracia".

En esta misma línea ha insistido en condenar los actos "cargados de violencia" contra la sedes del PSOE y ha puesto el foco en el papel que tienen los partidos de la oposición en el transcurso de estos sucesos violentos. De este modo ha insistido en pedir una condena rotunda ante el incremento de "insultos, frustración, violencia y decibelios" que se está produciendo en las calles.

¿LE PREOCUPA LA IMAGEN DE ESPAÑA POR EL VERIFICADOR?

Por otro lado, la ministra ha sido cuestionada sobre el acuerdo con Junts que establece un verificador internacional para fiscalizar la negociación con el PSOE, con reuniones cada mes fuera de España y el impacto que puede tener esta circunstancia en la imagen internacional de España.

La portavoz ha eludido referirse a este punto señalando que la preocupación del Gobierno estaría --"como intuyo que estuvo el anterior Ejecutivo", según ha indicado --cuando existían en el país situaciones que ponen en riesgo los valores constitucionales o de cohesión territorial, en referencia a los sucesos del procés ocurridos durante la etapa de Gobierno del expresidente Mariano Rajoy (PP).

"Hoy lo que sucede en España es que hemos avanzado en convivencia, que hemos avanzado en concordia y que la democracia se practica día a día y se concreta en el día de mañana en un acto muy importante que es una sesión de investidura", ha remarcado.

CARTA DE BOLAÑOS A REYNDERS Y JOUROVA

Por otro lado, respecto las cartas que ha enviado el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones, Félix Bolaños al comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders y a la vicepresidenta de la Comisión encargada de Valores y Transparencia, Vera Jourova, simplemente ha indicado que se trata de un compromiso cumplido del Gobierno.

Así ha recordado que Reynders solicitó información sobre la ley de amnistía la semana pasada, pero en ese momento no se le podía facilitar porque el texto legal no se había presentado. Una vez registrado en el Congreso de los Diputados, estarán "encantados de poder conversar" con los representantes de la UE y transmitirles el contenido de la norma, ha indicado

QUERELLA DE VOX PIDE AL SUPREMO PARA LA INVESTIDURA

Finalmente, ha sido cuestionada sobre la querella presentada por Vox contra Sánchez, Carles Puigdemont, el PSOE y Junts ante el Tribunal Supremo por la supuesta comisión de varios delitos en el marco de las negociaciones para la investidura del candidato socialista. Como medida cautelar, Vox solicita la suspensión del debate de investidura, previsto para este miércoles y jueves.

Rodríguez ha señalado que la sesión de investidura es un acto solemne, que supone la culminación del proceso democrático y por tanto, quienes lo cuestionan "están cuestionando la propia democracia". "Además, los adjetivos que ponen a ese tipo de afirmaciones les califican a ellos, por tanto ninguna consideración adicional, más que la defensa de la democracia", ha terminado.