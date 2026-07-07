El Gobierno reitera su "confianza" en la directora de la Guardia Civil tras pedir Sumar y Podemos su cese

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha expresado de nuevo este martes la "confianza" del Ejecutivo en la directora general de la Guardia Civil, Elma Saiz, imputada en el 'caso Leire', y ha subrayado que ya ha dado "explicaciones".

"Reiterar la confianza a una magnífica profesional que ha dado las explicaciones y que las va a continuar dando", ha declarado Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada si el Gobierno descarta su cese y qué responde a socios como Sumar o Podemos, que han exigido la salida de la jefa del Instituto Armado.

La portavoz del Gobierno ha destacado que Mercedes González --investigada judicialmente tras ser imputada por el juez del 'caso Leire Díez' por indicios de delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia-- ya ha ofrecido explicaciones y las va a "continuar dando".

Dicho esto, ha dicho no compartir la "reflexión" de los socios del PSOE. "Desde el Gobierno trasladamos la confianza a la directora general de la Guardia Civil", ha zanjado la ministra portavoz ante los medios.