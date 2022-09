El Gobierno responde que ya se reunió con Feijóo en abril tras el llamamiento de Lesmes a un nuevo encuentro

Moncloa culpa al líder del PP de "destrozar" el único pacto que había entre ambos para renovar el CGPJ

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha respondido este miércoles al llamamiento del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para que se reúnan el presidente Pedro Sánchez y el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo y desbloqueen el poder judicial, recordando que ya se reunieron en abril y que Feijóo tiró por tierra el acuerdo, según han indicado fuentes de Moncloa.

De este modo, el Ejecutivo aleja la posibilidad de que se produzca un nuevo encuentro para desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que lleva casi cuatro años sin renovarse, tal como ha reclamado Lesmes esta misma mañana en la apertura del nuevo año judicial.

Lesmes ha solicitado públicamente a Sánchez y Feijóo que se reúnan "con urgencia" para pactar la renovación del CGPJ en las "próximas semanas", al tiempo que ha amenazado con tomar decisiones que no le gustan si no se devuelven sus plenas capacidades al Consejo.

En este sentido, desde Moncloa señalan que este era uno de los pactos que Sánchez ofreció al presidente del PP en la reunión que ambos mantuvieron en el palacio presidencial el pasado mes de abril, poco después de que Feijóo se pusiese al frente del partido en sustitución de Pablo Casado.

Así, las fuentes consultadas acusan a Feijóo de haber "destrozado" el único pacto que había entre las dos partes --en referencia al acuerdo sellado con la anterior dirección del PP para desbloquear la renovación del Poder Judicial-- además de no haber querido construir ninguno nuevo. "Dos no pactan si uno no quiere", han zanjado.

FEIJÓO DISPUESTO A LA REUNIÓN

Por el contrario, Núñez Feijóo sí está dispuesto a reunirse con el jefe del Ejecutivo para abordar la renovación, según ha afirmado este miércoles durante una conversación informal con los periodistas en el Tribunal Supremo, tras las palabras de Lesmes.

Tras esta advertencia, el líder popular ha comentado que él está dispuesto a mantener un encuentro con Pedro Sánchez cuando éste le llame. Eso sí, ha señalado que con las condiciones que ya había fijado su partido para negociarlas antes de que saltara por los aires la negociación.

Estas condiciones son, según ha dicho a primera hora de la mañana Feijóo que un ministro no pueda pasar a la Fiscalía General del Estado al día siguiente de cesar o a presidir una sala del Tribunal Supremo; que para ser juez del TS sea necesario llevar 25 años poniendo sentencias o que para acceder a la carrera judicial sea necesario un concurso oposición.