El Gobierno traspasa a Euskadi la nueva cárcel de San Sebastián dentro de la competencia de Instituciones Penitenciarias

(i-d) El ministro de Hacienda, Arcadi España, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, la ministra portavoz, Elma Saiz, y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa poster - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto de modificación de los medios patrimoniales traspasados al País Vasco dentro de la competencia de Instituciones Penitenciarias para incluir la nueva cárcel de San Sebastián.

En el año 2021, el Gobierno central y el vasco acordaron el traspaso a Euskadi de la competencia de Instituciones Penitenciarias y de los medios patrimoniales, entre los que se encontraban el Centro Penitenciario de San Sebastián.

Sin embargo, recientemente se ha finalizado la construcción de la nueva cárcel de San Sebastián (Centro Penitenciario de Guipúzcoa-CP Norte III), por lo que resultaba "necesario" adoptar un acuerdo de modificación, que finalmente se ha formalizado este martes.

Por ello, se deja sin efecto el traspaso del bien inmueble en el que radica el Centro Penitenciario de San Sebastián y correlativamente se traspasará el bien inmueble en el que se ubica el Centro Penitenciario de Guipúzcoa-CP Norte III, San Sebastián.