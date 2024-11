Gobierno Valencia: Sánchez deberá explicar que pasó el 29, sus responsabilidades y si habrá cambios en los protocolos

VALENCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta, portavoz del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha asegurado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia en el Congreso sobre la dana, deberá explicar lo ocurrido el día 29, "cuáles son sus responsabilidades, las del Gobierno de España, asumir si proceden errores" y "autocrítica" --como afirma que ha hecho el jefe del Consell, Carlos Mazón-- y también qué va a suponer "en cambios de protocolo" en cuanto a la información de alertas a partir de la experiencia vivienda.

"Creo que se ha demostrado que hay protocolos que no han funcionado, alertas que no han sido, por parte de la Confederación (Hidrográfica del Júcar), especialmente, que no han llegado a tiempo", ha indicado Camarero al ser preguntada por la comparecencia de Sánchez en el Congreso, fijada para el 27 de noviembre.

Así lo ha indicado en la rueda de prensa para dar cuenta del balance de actuaciones del Consell tras la catástrofe. A su juicio, "sería importante que todos nos pusiéramos también a pensar qué hay que mejorar de los procedimientos y de los protocolos" y, por tanto, ha afirmado que en el Consell están "expectantes ante las explicaciones que dé el señor Sánchez para este debate".