Gobierno Vasco dice que todos los reclusos, incluidos los de ETA, tienen "las mismas oportunidades y obligaciones"

Artolazabal afirma que "no se segrega por delitos" y que la justicia restaurativa tiene que beneficiar "sobre todo a las víctimas"

BILBAO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha afirmado que todos los reclusos que se encuentran en los centros penitenciarios del País Vasco, incluidos los de ETA, tienen "las mismas oportunidades y obligaciones".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Artolazabal ha realizado un balance del traspaso de la competencia de Prisiones a Euskadi, que ha reconocido es "compleja, muy importante, sensible y muy política".

"Estos ocho meses hemos hecho cosas en el corto plazo para mejorar las condiciones de vida de quien cumple condena y hemos intentado ir poniendo en marcha nuestro modelo penitenciario. Es una carrera de fondo y poco a poco se van dando pasos", ha incidido.

JUSTICIA RESTAURATIVA

En este contexto, ha valorado la apuesta por una justicia restaurativa que es una de las "herramientas a utilizar para que quien sea susceptible de participar en encuentros restaurativos pueda hacerlo".

Según ha asegurado, la respuesta ofrecida hasta el momento por los reclusos es de "interés" ya que lo ven como algo que "les puede ayudar". "La justicia restaurativa no es algo que les vaya a otorgar beneficios penitenciarios, sino algo que tiene que beneficiar, sobre todo y en primer lugar, a las víctimas. Nosotros no hacemos nada si la víctima no quiere", ha subrayado.

Asimismo, ha recordado que se obliga al victimario a reconocer que ha cometido un delito, "lo que es complicado". "Si la víctima se resarce del daño, si el victimario reconoce que lo hecho estuvo mal y pide perdón la sociedad va a salir ganando sí o sí", ha sostenido.

Por último, ha expresado que todas las políticas que se implementan se aplican sin distinguir el origen del delito". "Soy consciente de que los presos de ETA generan una expectación especial. Tenemos en cuenta las diferentes situaciones que los presos tienen, pero eso no significa que se segregue por delitos. Todos los reclusos van a tener las mismas oportunidades y obligaciones", ha insistido.