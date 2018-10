El Gobierno vasco no aprecía "hecho delictivo alguno" en el homenaje a dos miembros de ETA en Andoain

Actualizado 20/02/2018 13:36:32 CET



Respeta que PP se concentre pero cree que debe ponderar si le interesa mantener el debate parlamentario y acciones de calle

VITORIA, 20 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que el Ejecutivo Autónomo no ha apreciado "hecho delictivo alguno", susceptible de ser denunciado o recogido en un informe, en el homenaje que se rindió el pasado domingo en Andoain a los miembros de ETA Iñaki Igerategi e Ignacio Otaño que facilitaron información para el asesinato del policía Joseba Pagazaurtundua en 2003.

En la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, Erkoreka ha recordado el pronunciamiento "claro, rotundo y explícito" del lehendakari, Iñigo Urkullu, este pasado lunes sobre este acto y ha señalado que el Gobierno Vasco está "radicalmente en contra" de que se puedan producir actos públicos de humillación de víctimas del terrorismo y de exaltación o de homenaje a terroristas y actos terroristas.

"Esta actitud del gobierno es radical, contundente y clara. El lehendakari la expuso ayer y el ejecutivo, en su totalidad, respalda esta actitud sin ningún tipo de fisuras", ha insistido.

Asimismo, ha recordado que la ley de reconocimiento y protección de víctimas del terrorismo, vigente desde el año 2008, en su artículo cuarto es "determinante a la hora de prohibir y comprometer a todos los poderes públicos en evitar el hecho de que se produzcan actos públicos de exaltación del terrorismo o de homenaje a los terroristas o de menosprecio a las víctimas". "El gobierno hace causa común con lo establecido en la ley", ha subrayado.

No obstante, ha reconocido que el Ejecutivo vasco "no tiene constancia de que se halla producido algún hecho que justifique un tratamiento delictivo" y por ello, la Ertzaintza no tiene previsto, en este momento, elaborar ningún informe "salvo que sea requerido expresamente por alguna autoridad judicial".

"(La Ertzaintza) No ha apreciado, a través de su presencia en el acto, hecho delictivo alguno que sea susceptible de ser recogido en un informe que tenga como destinatario la autoridad judicial, ha señalado.

CONCENTRACIÓN DEL PP

Sobre la presencia este pasado domingo en Andoain (Gipuzkoa) de miembros del PP para protestar por los actos de recibimiento a los presos de ETA, Erkoreka ha explicado que el Gobierno Vasco "respeta la libertad de expresión y manifestación de todas las personas y de los grupos en los que se insertan".

"Es cada persona y colectivo quien debe ponderar y evaluar si el modo concreto de ejercer la libertad de expresión y de manifestación se corresponde o no con los tiempos y circunstancias de cada momento", ha defendido.

Para Erkoreka, esto es algo que debe hacer cada formación política y el Gobierno Vasco "no entra, más allá de respetar y reconocer el legítimo derecho que a toda persona y colectivo asiste para ejercer el derecho a la libertad de expresión y de manifestación".

Tras apelar a la conveniencia de que "cada persona y grupo pondere y evalúe las circunstancias del momento y del lugar", ha recordado que este jueves el pleno del Parlamento Vasco va a debatir sobre estos recibimientos a propuesta del PP.

"Cada persona, grupo o formación política decide si sus planteamientos o propuestas se articulan a través de la vía parlamentaria y a través de los mecanismos previstos en la institución parlamentaria, o a través de expresiones en la calle", ha insistido.

PONDERAR AMBAS ESTRATEGIAS

El portavoz del gobierno ha reconocido que ambas vías "no son incompatibles" pero cree que "en la medida en que esta misma semana va a tener lugar un debate parlamentario, es cada formación política la que tiene que ponderar y evaluar, hasta qué punto le interesa mantener esa conciliación de ambas estrategias y mantener una iniciativa en la calle".

Además, ha reiterado que el Gobierno Vasco "no hace valoraciones" a este respecto y que el Ejecutivo "respeta, por supuesto, la actividad parlamentaria y se compromete a cumplir las resoluciones que puedan resultar del debate que va a tener lugar este jueves, así como la libertad de expresión y manifestación de las personas y de los grupos en las que se insertan".

Preguntado sobre si es "optimista" respecto al debate parlamentario, Erkoreka ha recordado que Euskadi cuenta con un marco legal, aprobado por el propio Parlamento Vasco, una norma que el Gobierno Vasco "siempre ha procurado cumplir y que está comprometido con su pleno cumplimiento".

"Este es un marco que ofrece un entorno favorable a la consecución de acuerdos. Veremos si los acuerdos son posibles pero, de entrada, el Gobierno Vasco tiene una posición optimista y constructiva respecto a lo que el pleno del Parlamento pueda hacer el jueves", ha concluido.