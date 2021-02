Gobierno Vasco trasladará a la Interterritorial la situación generada en Euskadi con la decisión del TSJPV

Advierte que se podría crear "una situación muy delicada" si otros sectores recurren otras restricciones decretadas contra la covid-19

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado que es posible que la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, traslade este miércoles a la Comisión Interterritorial de Sanidad la situación generada en Euskadi con la decisión del TSJPV de reabrir bares y restaurantes en los municipios que han entrado en 'zona roja' por su alta incidencia de covid-19, contra lo establecido por el Ejecutivo autonómico. Además, ha advertido de que se podría crear una situación "muy delicada" si otros sectores recurren otras restricciones decretadas contra la covid-19.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Zupiria ha recordado que el último decreto que firmó el Lehendakari, Iñigo Urkullu, tenía como objetivo la reapertura de los bares, no su cierre, y establecía "las condiciones en las que debía hacerse su apertura".

"También se decía que, en los casos en los que se observara que había un crecimiento importante de los contagios y se establecía la medida de 500 contagios por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, y entraran los pueblos en 'semáforo rojo', habría que tomar medidas excepcionales, y una de ellas era el cierre en esos casos de los establecimientos hosteleros, la suspensión del deporte escolar y la limitación de la movilidad cuando practicamos deporte", ha indicado.

Según ha remarcado, ese "era el espíritu" del decreto del Gobierno Vasco y en el que se moverá, de nuevo, el Consejo Asesor del Plan de Protección Civil (LABI) el próximo viernes para determinar las medidas a mantener o a adoptar en base a la situación epidemiológica.

No obstante, ha apuntado que ahora se encontrará con la "dificultad añadida" de que no podrá gestionar "la situación de esos pueblos que tienen tasas elevadas de contagio, por lo menos, desde el punto de vista del cierre de los establecimientos hosteleros".

"Toda Europa está con unas restricciones importantes establecidas que están condicionando nuestra vida social y nuestra vida habitual, y es el barco en el que estamos en estos momentos y en el que vamos a tener que vivir y convivir todos los meses que vienen", ha explicado.

Esto se prolongará, según ha subrayado, hasta que la administración de vacunas permita que la situación sanitaria "sea mejor que la actual".

En todo caso, ha apuntado que todas las decisiones que ha adoptado el Ejecutivo vasco han sido "consecuencia de las propuestas que han realizado los responsables del Servicio Vasco de Salud, los responsables de Salud Pública de Euskadi, y los expertos epidemiólogos y microbiólogos" que componen el LABI técnico.

"Las medidas que se han adoptado en Euskadi no son un capricho de los políticos. Ningún político, y menos el Lehendakari, anda por el mundo a ver cómo fastidia a la gente", ha aseverado. Tras recordar que la situación es "delicada", ha manifestado que el Gobierno y las instituciones vascas "están haciendo lo imposible por abordar los problemas que están creados".

RECURSO

Bingen Zupiria no ha aclarado si el Ejecutivo recurrirá el auto del TSJPV, ha dicho que serán los técnicos jurídicos los que estudiarán la resolución judicial, para realizar una propuesta que, en su caso, "deberá ser aprobada políticamente por el Gobierno".

Además, cree que el propio TSJPV o el ponente del auto, el magistrado Luis Garrido, presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo, deberá razonar por qué en Euskadi se revocan medidas que se permiten en otras comunidades autónomas, en la sentencia sobre el caso que deberá dictar y en la que debe entrar en el fondo del asunto, ya que la reapertura de bares y restaurantes de ayer fue una decisión cautelar.

"La realidad es que en toda Europa, en la mayor parte de los estados que nos rodean, los establecimientos hosteleros están cerrados a cal y canto. Y la realidad es que, en muchas comunidades autónomas de alrededor, ha habido y hay medidas mucho más restrictivas que en Euskadi en el sector hostelero. Hay también alguna excepción, es verdad, pero, como norma general, las restricciones son más graves que las que existen en Euskadi", ha indicado.

A su juicio, "hay una evidencia científica que indica que el riesgo de contagio en un espacio cerrado" en el que se convive, la gente "se descuida", se quita la mascarilla, grita, habla más alto o canta, "es mucho mayor". "Uno de esos espacios son los hosteleros, donde, además, los ciudadanos, como clientes, nos descuidamos y no observamos las normas que hay que respetar para evitar esa situación de contagio", ha manifestado.

Zupiria ha recordado que la nueva decisión del TSJPV de reapertura de bares y restaurantes en 'zona roja", se suma a dos casos anteriores que "el Gobierno ha vivido con este Tribunal", como cuando el Gobierno

propuso cerrar los locales nocturnos a partir de las 23.30 horas, o cuando se quiso reducir a seis personas los grupos de reunión y el TSJPV consideró que se estaba limitando el derecho de reunión. "Luego, lo aceptaron cuando hubo una norma superior en el Estado que lo permitió", ha manifestado.

El portavoz del Ejecutivo ha señalado que la preocupación del Lehendakari, desde el principio, es que Euskadi disponga de las herramientas suficientes para hacer frente a la situación epidemiológica, y por ello, en agosto solicitó el establecimiento del estado de alarma porque veía que las propuestas que se hacían en Euskadi estaban encontrando dificultades en el TSJPV.

No obstante, ha explicado que se ha visto que, una vez decretado el estado de alarma por el que se decidió que los presidentes autonómicos serán autoridades delegadas para adoptar las medidas adecuadas, "sigue habiendo debilidades". "El Lehendakari ha pedido en todo momento instrumentos para hacer frente a esta situación y seguridad jurídica que permita adoptar esas decisiones con garantías", ha remarcado.

En su opinión, "es muy probable" que el caso que vive Euskadi a raíz de la decisión del TSJPV "sea motivo de conversación en la reunión de la comisión interterritorial" que se celebrará esta tarde, "como lo ha venido siendo desde hace varias semanas, en las que, de forma insistente, la consejera ha solicitado que se aclare el instrumento del estado de alarma, y que se reconozca y dé seguridad a la Comunidad Autónoma Vasca para adoptar las medidas pertinentes".

Bingen Zupiria ha dicho que el auto del TSJPV cita a epidemiólogos para fundamentar su decisión de reapertura de la hostelería, sin citar "dónde están basados sus presupuestos". "Tampoco creo que haya tenido tiempo para hacer un análisis riguroso de las condiciones epidemiológicas que citan en su auto", ha subrayado.

No obstante, ha admitido que ahora "hay lo que hay" y con eso el Ejecutivo "tiene que gestionar la situación". Además, no descarta que la decisión del TSJPV abra la puerta a que otros colectivos también recurran las restricciones para frenar a la covid-19, dado que se sustenta en que "no hay una evidencia sobre el riesgo de los espacios cerrados y afirma que existe un grave riesgo de efecto económico negativo en esas actividades". "Hay otros sectores que podrían decir lo mismo y nos encontraríamos en una situación muy delicada", ha indicado.

Sobre el miembro del LABI cesado por haberse saltado el confinamiento para jugar al golf, el portavoz del Ejecutivo ha recordado que el Lehendakari, la consejera de Salud y él mismo han insistido en que no se puede ir a hacer deporte a otra localidad. "Las consecuencias de su decisión están sobre la mesa", ha añadido.

Tras admitir que existe el riesgo de que este tipo de actitudes repercuta en la credibilidad del LABI, ha subrayado que a los responsables institucionales se les debe exigir responsabilidad añadida y seriedad, y no deben tener "ningún descuido".