El Gobierno ve "desleal" a Vivas y le acusa de actuar de "forma diferente" frente a otras crisis migratorias

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, participa en un diálogo con el director del Festival Internacional de San Sebastián, José Luis Rebordinos, en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Púb - Diego Radames / Europa Press

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha lamentado que el Gobierno de Ceuta sea "desleal" con el Ejecutivo central, en la gestión de la crisis derivada por la entrada masiva de inmigrantes, al considerar que Juan Jesús Vivas (PP) está actuando ahora de una "forma diferente" cuando era un presidente autonómico que "sabía estar" y "primaba la institucionalidad y el acuerdo".

López ha indicado que el Gobierno de España "está siendo mucho más leal" con el Ejecutivo de Ceuta que viceversa y ha señalado que durante su etapa como jefe de Gabinete del presidente Pedro Sánchez tuvo la oportunidad de gestionar otras crisis migratorias con Vivas, que se alejaba de los discursos "verdaderamente intolerables del Partido Popular".

"Era un presidente que sabía estar, que primaba la institucionalidad, el acuerdo. Y esta vez le he visto algo diferente. La verdad es que lo lamento, porque creo que ahora mismo la prioridad es devolver la normalidad a Ceuta", ha asegurado en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, en la que ha reiterado que el Gobierno de España "se vuelca con Ceuta" mientras "escucha" cosas "verdaderamente desleales" por parte del Ejecutivo autonómico.

NADIE AVISÓ DE UNA ENTRADA DE 70.000 PERSONAS

El ministro ha insistido en que no había informaciones que llevaran "a constatar que se iba a producir un asalto de 70.000 personas" desde la frontera con Marruecos. "¿Que hay amenazas permanentes y alertas permanentes? Claro que sí. ¿De esa dimensión? No", ha zanjado López, para advertir después que "afirmar lo contrario es verdaderamente irresponsable".

En este contexto, López ha señalado que confía en que no vuelve a producirse una entrada masiva como la de finales de julio en Ceuta y ha pedido a los españoles que "tienen que estar tranquilos" porque "España tiene unos grandes servicios de seguridad, tiene unos grandes servicios de Defensa y de Interior". "Tranquilidad y confianza plena. Se ha visto un hecho de una dimensión que era desconocido y extraño también", ha reconocido.

Así, ha defendido que España tiene la capacidad de defender sus fronteras "respetando la legalidad internacional y los derechos humanos", al tiempo que ha preguntado a PP y Vox "cómo hubieran gestionado esta crisis". "Me parece que hubiera sido un verdadero desastre. Afortunadamente España es un país democrático y avanzado", ha apostillado.

Dicho esto, ha vuelto a cuestionar a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón por decirle a los policías que "no manden un informe a sus superiores" pero que posteriormente "aparezca filtrado en un medio de comunicación" 24 horas antes de la comparecencia de Sánchez. "Cada día creo menos en las casualidades, sobre todo cuando hay esa coincidencia en los tiempos", ha subrayado.

LAMENTA QUE EL PNV SE SUME A CONSPIRACIONES

López también ha lamentado que el presidente del PNV, Aitor Esteban, a quien considera "una persona proporcionada y equilibrada", se haya sumado a la "teoría de la conspiración" con el presunto "chantaje" de Marruecos al Gobierno de Sánchez. "Me parece intolerable", ha dicho.

El ministro ha recalcado que el Ejecutivo "ha sido transparente" publicando documentos relativos a la entrada masiva y que si Marruecos "tuviera alguna responsabilidad en esto", el Gobierno "actuará en consecuencia" porque Sánchez "siempre va a defender los intereses de España". "Pero lo que no podemos es, en base a teorías de la conspiración, tomar decisiones que no serían en beneficio de nadie", ha remachado.