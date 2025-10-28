El Gobierno vuelve a descartar la ampliación de las Cercanías en Aragón, pero se abre a mejorar la línea C-1

Archivo - El servicio de Cercanías está integrado en el Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Zaragoza. - RENFE - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena Rodríguez, ha confirmado este martes desde el Congreso que el Gobierno no tiene intención de ampliar el servicio de Cercanías en Aragón, recalcando que los informes "no avalan" esta medida, aunque sí que se ha abierto a "analizar ajustes" en la única línea de este servicio en la región, la C-1.

Así ha respondido Rocío Báguena al diputado de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, durante la Comisión de Transportes del Congreso después de que el ministro Óscar Puente le replicara hace unos días que el estudio de viabilidad para la ampliación del servicio de Cercanías en Aragón es "negativo" y que los técnicos sostienen que la demanda es "bajísima", descartando así crear más líneas porque, según dijo, no se va a "saltar" los informes.

Y estas palabras han sido elegidas por la secretaria general de Transporte Terrestre para confirmar que los resultados del estudio "justifican la continuidad de las obligaciones de servicio público en media distancia y en Avant", pero "no avalan la ampliación de las cercanías de Zaragoza".

En cualquier caso, el Ministerio se muestra "disponible" a analizar ajustes en los actuales servicios "para abordar un enfoque micro que permita ser más eficientes y dar un mejor servicio donde y como haga falta, si es que el actual no es suficiente".