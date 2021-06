Gómez calcula que "la inmunidad de grupo en Baleares se alcanzará a finales de verano"

PALMA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha afirmado este martes, en el pleno del Parlament, que se calcula que "la inmunidad de grupo en Baleares se alcanzará a finales de verano".

Según ha explicado la consellera Gómez, en respuesta parlamentaria a la diputada 'popular' Maria Núria Riera, quien ha preguntado si sabe el Govern cuándo se conseguirá la inmunidad de Grupo, "se calcula que en Baleares esta se alcance a finales de verano".

Si bien, ha matizado, "se trata de un tema que está condicionado a la posibilidad de mantener el ritmo actual de vacunación y a que lleguen a las Islas todas aquellas vacunas que las farmacéuticas se han comprometido a enviar".

EL PP CRITICA QUE "BALEARES ES LA COMUNIDAD A LA COLA DE VACUNACIÓN"

Por su parte, la diputada 'popular' Núria Riera ha criticado que "Baleares la última comunidad en todas las categorías que evalúan la vacunación, la que menos personas vacunadas por habitante tiene, la que menos población inmunizada cosecha y la que menos vacunas puestas del total de recibidas". Todo ello, ha criticado, "cuando se sabe que hay 140.000 vacunas paralizadas en las neveras del IbSalut".

No obstante, ha ironizado "pidiendo tranquilidad a la población" porque, ha añadido, "mientras esto ocurre, la presidenta Armengol califica el ritmo de vacunación en las Islas de "formidable" y el portavoz del Govern balear y conseller Iago Negueruela califica de "modélico" el sistema".

EL GOVERN DEFIENDE SU SISTEMA DE VACUNACIÓN

Ante las palabras de Riera, la consellera de Salud ha explicado que Baleares "sigue la estrategia de Sanidad, administrando las vacunas que se reciben; a la vez que guardando o bien reservando aquellas que se necesitan".

Hay que tener en cuenta, además, ha añadido, que "la población de Baleares es de las más jóvenes de España, y que se han recibido más dosis de AstraZeneca, que necesitan más tiempo entre dosis y dosis".

No obstante, ha precisado, "existen buenas noticias", tales como que "esta semana se ha empezado a vacunar a la población de 40 a 45 años o que la anterior se empezaron a administrar las segundas dosis a los trabajadores esenciales menores de 60 años, es decir a unas 38.000 personas".

"Para atender a todas estas necesidades, se han habilitado seis líneas en Son Espases y ampliado puntos de vacunación en todos los centros de salud", ha destacado, asimismo, la consellera Gómez.

RIERA: "VACUNEN, VACUNEN Y LUEGO SE VAYAN"

El PP ha considerado las explicaciones de Gómez una muestra de que "mienten todo el tiempo, no solo con las vacunas, sino también con las restricciones frente a la COVID-19". No obstante, ha advertido que "esta vez ya no engañan".

"Mientras celebran dos años de legislatura pandémica, en Baleares hay muchas familias que no tienen nada que celebrar; mientras dicen que la vacunación es espectacular, las Islas siguen a la cola", ha criticado Riera, quien ha lamentado, además, que "falta personal para la vacunación y, en vez de apoyarse en las clínicas privadas, a las que desprecian, o contratar a personas en paro, ustedes proponen la contratación de jubilados".

Con todo, ha reprochado al Govern balear que a las puertas de la temporada de verano "no esté todavía la población inmunizada, que los británicos no quieran venir a Baleares porque no se les ha demostrado que estas islas son seguras". "Vacunen, vacunen y vacunen y luego se vayan", ha concluido.

GÓMEZ: "BALEARES NO ES LA ÚLTIMA EN VACUNACIÓN"

Ante estas declaraciones, la consellera de Salud, ha asegurado que "Baleares no es la última comunidad en vacunación". "Sino consulte los datos de esta jornada", le ha espetado a la diputada Riera, a la que ha acusado de "contar mentiras de forma permanente".

"Hasta este lunes, en Baleares se habían administrado un total de 618.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19, habiendo vacunado a un total de 430.000 personas con las primera dosis, siendo la comunidad con el mayor porcentaje de vacunación en la franja entre los 40 y 49 años".

Finalmente, Gómez ha querido poner en valor "el bajo índice de contagios, que es la comunidad con la incidencia más baja de toda España, una de las que tiene menos muertes y además vienen turistas".