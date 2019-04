González dice que "afortunadamente" no le han invitado a hacer campaña con el PSOE: "No tengo edad"

Publicado 03/04/2019 14:50:16 CET

Se define como "refundador del PSOE", dice que apoya a Sánchez y no ve nada "extraño" en el lema 'Haz que pase'

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha confirmado que el PSOE no le ha invitado "afortunadamente" a participar en la campaña electoral del partido, que comienza el próximo 12 de abril porque, según ha explicado, ya no tiene edad para hacer campañas.

"Afortunadamente y por el momento, no", ha destacado González para después aclarar que no es porque no comparta la estrategia de Sánchez sino porque ya no tiene "edad". Sí participará el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha apoyado González al considerar que él puede aportar porque es "15 o 20 años más joven".

A pesar de no asistir a ninguno de los actos electorales, González ha considerado que él es "en buena parte refundador del PSOE", por lo que apoya la estrategia del secretario general como al partido al que votará "siempre".

En cuanto al cártel de campaña del PSOE --donde aparece un primer plano de Pedro Sánchez con la frase 'Haz que pase'-- González ha aseverado que "cada uno elige su lema y el que considera que puede pasar la barrera de la comunicación". Además, le ha restado importancia a la polémica generada por tener parecidos con una campaña de publicidad de una marca de cosméticos: "No me parece que tenga nada extraño", ha especificado.

INDEPENDENTISTAS Y VOX "TRATAN" DE ROMPER LA CONVIVENCIA

En declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press a su entrada al acto homenaje a la Constitución española en recuerdo del primer rector de la Universidad Carlos III de Madrid, Gregorio Peces-Barba, González ha señalado a los independentistas como los causantes de que Vox también se planté "romper" la convivencia en España.

"Cuando algunos han roto el perímetro de la Constitución como ámbito de convivencia, que fue lo que pasó con los independentistas --el pasado domingo cuando hubo disturbios ante la concentración de Vox en Barcelona-- están, de alguna manera, justificando que otros traten, que todavía no lo han hecho, de romperlo por el otro lado", ha especificado.

Preguntado por el audio del 12 de abril de 2016 que publica hoy Moncloa.com en el que un miembro de la Policía Nacional ofrece "una nueva vida" al exministro de Finanzas de Hugo Chávez, Rafael Isea, para colaborar en el presunto espionaje de un equipo del Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz (PP) sobre los pagos del régimen venezolano a Podemos, González ha prefiero primero "contrastar la información" del medio.

El expresidente ha insistido en que no conocía esa información "hasta hoy" y que prefiere "contrastarla" antes de opinar y exigir responsabilidades tanto a Fernández como al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "Primero hay que contrastar y si se contrastase, sí habría que pedirles explicaciones", ha puntualizado.