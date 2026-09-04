González Laya pide a la Unión Europea que ponga nombre al "autor" del "ataque híbrido" en Ceuta

Archivo - La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya durante un desayuno informativo, en el Eurostars Madrid Tower, a 29 de mayo de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por el Grupo Hotusa bajo el título 'España, Europa - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya ha pedido a la Unión Europea que ponga nombre al "autor" del "ataque híbrido" que sufrió Ceuta con la entrada masiva de 80.000 migrantes procedentes de la frontera con Marruecos como sí hizo el Ejecutivo comunitario al atribuir a Rusia el dron cargado con explosivos en Leipzig (Alemania)

"La Unión Europea ha fallado en entender que esto es un ataque híbrido", ha afirmado en declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, en las que ha reclamado dotarse de "mayores capacidades" para "detectar" amenazas híbridas y "ponerle un nombre al autor, es decir, atribuir el ataque a quien lo haya hecho". "Es la lección que también tenemos que aprender de esta crisis", ha añadido.

Respecto a la crisis en Ceuta, González Laya ha apuntado a la "vulnerabilidad" de "nuestros vecinos" porque "cuando se abre una frontera entre Marruecos y España, 80.000 personas salen con lo puesto de su país", lo que demuestra "el malestar latente" en la población". "Su vulnerabilidad es la nuestra", ha advertido.

También ha hecho mención a la reclamación de Marruecos de "dos ciudades españolas que se llaman Ceuta y Melilla", una cuestión sobre, según ha dicho, no hay "ningún documento ni procedimiento oficial" porque no hay canales "para poder hacerlo". Ante ello, la exministra ha encapsulado esta petición dentro de lo que son los "conflictos híbridos", que instalan una "narrativa y una realidad sobre el terreno aunque no haya una cobertura jurídica".

"Y esto necesita una respuesta española, también europea", ha abundado, al tiempo que ha defendido responder mediante la construcción de una relación "que sea lo mejor posible pero desde la disuasión, desde el señalamiento" de que habrá actos que serán contestados con contudencia.