El Grupo Mixto del Congreso relegará al exdiputado de Ciudadanos a una comisión de segundo nivel

Como llega tras abandonar a su partido, le limitarán funciones en el Pleno: ni preguntas al Gobierno, ni intervenciones, ni iniciativas

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los partidos del Grupo Mixto del Congreso prevén relegar a una comisión de segundo nivel y sin presencia pública al exdiputado de Ciudadanos Pablo Cambronero, ya que aterriza tras haber abandonado al partido que le eligió. Su destino, previsiblemente, será la Comisión de Peticiones, sin capacidad legislativa y cuyas reuniones son a puerta cerrada.

Cambronero, policía de profesión y que ejercía como portavoz de Interior de Ciudadanos, anunció el pasado miércoles su baja del partido ante lo que considera "deriva sanchista" de la dirección de Inés Arrimadas. Pero, a diferencia de su excompañera Marta Martin, Cambronero no renunció al escaño, sino que comunicó su ingreso en el Grupo Mixto.

Con su entrada, el Mixto pasará a estar formado por diez diputados, más incluso que Ciudadanos, que se ha quedado con nueve. En esta formación heterogénea se dan cita siete formaciones diferentes: la CUP (dos diputados), UPN (otros dos), Coalición Canaria (una), Nueva Canarias (uno), Foro Asturias (uno), Partido Regionalista de Cantabria (PRC) (uno), y Teruel Existe (uno), además dePablo Cambronero.

Este nuevo 'inquilino' obligará al Mixto a reajustarse, pero sus miembros ya han confirmado a Europa Press que mientras que el Congreso no modifique su Reglamento para crear la figura del diputado no adscrito Cambronero tendrá limitadas sus funciones.

"NO SE PUEDE PRIMAR A LOS TRÁNSFUGAS"

Así ha ocurrido con otros casos precedentes de diputados que, como el ex de Cs, recalaron en el Mixto, no por pertenecer a un partido minoritario, sino tras haber abandonado el grupo parlamentario con el que fue electo. "No se puede primar a los tránsfugas", clama uno de los integrantes.

Habitualmente, en este heterogéneo grupo parlamentario, sus miembros suelen repartirse al inicio cada legislatura las portavocías de las diferentes comisiones, los tiempos de intervención en el Pleno, las dependencias parlamentarias y las subvenciones que corresponde a cada partido en función de los resultados electorales obtenidos.

Sin embargo, los partidos del Mixto apuntan que Cambronero no puede entrar en el reparto en igualdad de condiciones que los demás. De hecho, recalcan que el que fuera diputado 'naranja' no podrá intervenir en el Pleno ni en comisión, ni presentar iniciativas, ni recibir la subvención que mensualmente el Congreso da a los grupos en función del número de su diputados para cubrir los gastos de funcionamiento ordinario.

Si podrá presentar preguntas por escrito, por tratarse éste de un derecho individual de cada diputado, y optar a una portavocía menor, con el correspondiente suplemento que conlleva ocupar ese cargo. Todo apunta a que el Mixto le cederá la de la Comisión de Peticiones, ahora en manos del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), según precisaron las fuentes consultadas.

LOS PRECEDENTES

En el Mixto insisten en que ésta es la práctica habitual que se ha llevado adelante en los últimos años con los diputados expulsados de un grupo parlamentario o con aquéllos que han abandonado unilateralmente un partido para adscribirse al Mixto, como es el caso de Cambronero.

Recuerdan que así se hizo en el pasado con Pedro Gómez de la Serna, que fue a parar al Mixto después de que el PP le expulsara tras conocerse que habría cobrado comisiones de empresas españolas por conseguirles contratos en el extranjero mientras ejercía de diputado, o con José Antonio Viera, exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía y al que el PSOE apartó tras su imputación en el caso de los ERE de Andalucía.