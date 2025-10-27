Guardiola dice que PSOE y Vox están a tiempo de retirar sus enmiendas a los presupuestos porque si no habrá elecciones

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, interviene durante la gala de los XXIV Premios Autónomo del Año, en el Auditorio Santander, a 27 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado este lunes que PSOE y PP están a tiempo de retirar sus enmiendas de totalidad al proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2026 y "favorecer" la negociación, ya que, en caso contrario habrá elecciones en la región.

"Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Tienen tiempo de retirar la enmienda a la totalidad. Y de favorecer que esto que hoy se reconoce siga siendo posible en mi región que falta le hacía", ha declarado Guardiola a Antena 3, al ser preguntada si tiene ya una decisión tomada sobre la cita con las urnas en su comunidad.

Interrogada entonces que si no habrá elecciones en Extremadura, la presidenta extremeña ha respondido escueta: "Así es". Tanto PSOE como Vox han registrado enmiendas a la totalidad que se debatirán y votarán este martes en la Asamblea de Extremadura.

Guardiola ha realizado estas declaraciones al término del acto de entrega de los XXIV Premios Autónomo del año 2025 organizado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Madrid, donde ha sido galardonada con el premio al 'Mejor Programa en favor de los Autónomos', de manos del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Poco antes que Guardiola se ha expresado en parecidos términos el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, quien ha recordado a los grupos parlamentarios que "están a tiempo" de retirar las enmiendas a la totalidad que han presentado al proyecto de Presupuestos de Extremadura.

Esta retirada de las enmiendas a la totalidad supondría "tender la mano a poder seguir negociando con el Gobierno", ha señalado Bautista a preguntas de los periodistas este lunes en rueda de prensa en Mérida, en la que ha reiterado a los grupos que "si quieren negociar, si quieren dialogar, están, por tanto, a tiempo de retirar la enmienda a la totalidad que tienen presentada", ya que a su juicio supone "cerrar la puerta al diálogo".

"No hay diálogo con enmiendas a la totalidad presentada, eso es algo que todo el mundo entiende y que ellos saben", ha considerado Abel Bautista, quien ha aseverado que "una enmienda a la totalidad es cerrar la puerta a cualquier posible acuerdo entre Gobierno y grupos parlamentarios", por lo que este ahora mismo, "depende de ellos", ha resaltado el consejero.

AUTONOMÍA DE FEIJÓO A SUS BARONES PARA DECIDIR

En la última semana, el PP nacional de Alberto Núñez Feijóo ha dejado claro que concede total autonomía a sus 'barones' para decidir si quieren convocar elecciones en sus territorios si no logran aprobar unos presupuestos.

Hace una semana, al ser preguntado por esta cuestión en Bruselas tras la reunión del PPE, Feijóo admitió que está en "contacto" con Guardiola y con el presidente de Aragón, Jorge Azcón y María Guardiola, ante las dificultades para aprobar los presupuestos en esas autonomías, pero recalcó que la decisión de convocar elecciones corresponde en exclusiva a ellos.

"Corresponde a ellos tomar esta decisión. Y sí estamos en contacto, sí estamos hablando, pero son ellos los que tienen que tomar la decisión oportuna en el momento oportuno", declaró, para añadir que está "convencido" de que el objetivo de Guardiola y Azcón es "garantizar la estabilidad económica y social en sus comunidades".