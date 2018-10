Guevara cree que el nacionalismo "sólo transmite frustración y victimismo, que es el caldo de cultivo de la violencia"

Actualizado 10/12/2008 15:51:56 CET

Afirma que, además de la violencia de ETA, hay una violencia "moral, social e institucional, y ambas nacen del nacionalismo sabiniano"

El ex diputado general de Álava Emilio Guevara consideró hoy que el hecho de que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, "llegue al extremo de sentirse preso, entre alambradas, sólo porque no entiende que no puede decidir por sí solo lo que afecta a todo el Estado de derecho, acredita la degeneración de un nacionalismo que sólo transmite frustración y victimismo, que es el caldo de cultivo de la violencia".

Guevara realizó estas declaraciones en su intervención en un acto convocado en el Palacio Euskalduna de Bilbao por la Fundación Miguel Angel Blanco y la Fundación para la Libertad para celebrar el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El ex dirigente del PNV dijo que el hecho de que desde la formación nacionalista "hablen de una mala calidad de la democracia española, mientras aquí pasa lo que pasa, no sólo es un sarcasmo cínico o un insulto a la inteligencia", sino que es "la más perfecta acta de reconocimiento de que, mientras ellos gobiernen, mientras su ideología predomine, en Euskadi los no nacionalistas vivirán en un estado de inferioridad, de degradación de sus derechos fundamentales".

Por ello, afirmó que "sólo un nacionalismo que apueste definitivamente por una concepción autonomista, federal y constitucional estaría, no ya exento de cualquier responsabilidad, sino en condiciones de contribuir a la solución"

Guevara consideró que "hace mucho tiempo que la extrema e irreversible crueldad de los asesinos de ETA, cuando cercenan el más elemental de los derechos, el de la vida, induce a un doble error: pensar que sólo ETA y su entorno son los culpables de la situación, para, luego, concluir que, derrotada o desaparecida ETA, habrá en Euskadi automáticamente una nueva situación de respeto de los derechos humanos similar a la que existe en otros países democráticos".

Sin embargo, lamentó que la realidad "nos enseña que, además de la violencia terrorista, hay una clara violencia moral, social e institucional que vulnera otros derechos fundamentales", y que, "mientras la acción policial y judicial está logrando reducir la acción terrorista, es la violencia moral y social la que alcanza hoy mayor intensidad y mayores dosis de crueldad y miseria: ya no se permite siquiera llorar a las víctimas, porque los que de verdad sufren son los asesinos y sus amigos".

NACIONALISMO "SABINIANO"

Asimismo, añadió que es evidente también "que ambas clases de violencia nacen del nacionalismo sabiniano, y se proyectan contra la población no nacionalista".

Por ello, consideró preciso, "si queremos encontrar el antídoto para tanto horror", reflexionar sobre "por qué es del nacionalismo vasco de donde provienen los violentos y por qué los nacionalistas que llevan 30 años gobernando están fracasando sin paliativos a la hora de resolver un problema que nace de su seno?".

Guevara aseguró "no es ni por casualidad ni por mala suerte" y acusó al "nacionalismo emergente" de levantar una frontera "interior" que da paso a "esa terrible clasificación nacionalista entre 'los nuestros' y 'los de fuera', 'los otros'", de forma que "quienes vivían juntos desde hace siglos aparecen divididos en dos comunidades, y unos pasan a ser nada menos que 'extranjeros' si no se 'asimilan' a los auténticos vascos, los que defienden que Euskadi es una nación colonizada y oprimida, con derecho a decidir unilateralmente, soberana e independiente".

El ex dirigente nacionalista señaló que el nacionalismo, cuando llega al poder, lo utiliza "para construir de manera total y efectiva la nación que ellos conciben y que sólo ellos comparten". De esta forma, criticó, "todo se pone al servicio de esa construcción nacional: la política lingüística, la educativa, la cultural, los medios de comunicación y la función pública".

En ese sentido, dijo que, para los que persisten "en no ser asimilados", surgen "dos recetas: la de ETA, que es la muerte física, y la del nacionalismo 'compasivo' que te perdona la vida, pero te la pone muy difícil, casi imposible. Es la muerte civil, el ostracismo, el exilio interior, el desarraigo".

Tras afirmar que no duda de que los nacionalistas "compasivos" quieren que ETA desaparezca, les advirtió de que, "si en vez de indignarse tanto cuando se les asimila injustamente a ETA, se detuvieran a pensar en por qué son incapaces de acabar con la banda, se darían cuenta de que, al mantener en nuestra comunidad la frontera interior, e incluso querer que exista otra exterior, generan ellos mismos el conflicto, la división, la tensión, y de que de esa fractura se alimentan, a su vez, los terroristas, y de que de esa violencia nace el miedo".

Guevara señaló la necesidad de "erradicar de la conciencia la distinción entre los 'nuestros' y los 'de fuera, los otros'; reconocernos unos y otros como ciudadanos, con iguales derechos y obligaciones, que conviven regidos por la ley; y olvidarnos de conceptos complicados y de nula utilidad hoy, como soberanía, nacionalidad, autodeterminación y tantos otros, para debatir en términos de ciudadanía, autogobierno y solidaridad".

Asimismo, apostó por "descontaminar el sistema educativo de tanto veneno como el que se infiltra hoy en las mentes de nuestros hijos y nietos; educar en esos valores, de carácter superior y prepolítico que son el fundamento del verdadero Estado de Derecho; enseñar historia y no leyendas; y recuperar un debate ideológico y político exento de proceso de intención, argumentos ad hoc y descalificaciones personales".

A su juicio, todas las tareas a realizar se resumen en "recoser el tejido social vasco roto desde el momento en que alguien soñó con una patria vasca que no se puede certificar desde el pasado y presente reales ni construirla para todos".

En esta línea, se preguntó "qué clase de patria es aquella que se construye sacrificando personas, a base de violencia y de coacción" y si "merece la pena una patria que sea como la que hoy, tras treinta años de gobierno, nos ofrece el nacionalismo vasco".

"En un mundo como el que deseamos, más justo, ninguna etnia, ninguna lengua, ninguna cultura merecen subsistir si, para ello provocan la injusticia, la discriminación el sufrimiento, la muerte física y la muerte civil de las personas", subrayó.

Para Guevara, "sólo desde el fanatismo que ofusca la razón se puede negar hoy que todo aquello que puede diferenciarnos a los vascos de otros pueblos no precisa para su protección y desarrollo que vivamos en una situación intolerable de vulneración de los derechos humanos".

El ex diputado alavés aseguró que "no es necesaria una construcción nacional al margen de la Constitución y del Estatuto de Autonomía" y consideró que, "por no ser, ni siquiera es útil", y la prueba "irrefutable es que treinta años después estamos aquí". "¿Cuándo se van a dar cuenta de todo ello muchas personas buenas y decentes que sienten en nacionalista?", se preguntó.

Por último, afirmó que "el fracaso que representa nuestra presencia aquí, para reivindicar algo tan elemental como el respeto a los derechos humanos en Euskadi, debe ser motivo de reflexión, tanto para los que son responsables del fracaso, como para quienes tienen la llave para modificar esta penosa situación: los ciudadanos con su voto".