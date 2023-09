Guijarro (Sumar) cree "irónico" que quienes apoyaron una Ley de Amnistía en 1977 "ahora dicen que no es democrático"

ALICANTE, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Sumar por Alicante Txema Guijarro ha criticado que "los líderes políticos que participaron activamente en la aprobación de una ley de Amnistía en 1977 ahora dicen que no es democrático", al tiempo que ha avanzado que su formación política va a "apoyar su aprobación".

Así se ha pronunciado este viernes Guijarro en declaraciones a periodistas en Alicante, cuestionado por la posible Ley de amnistía, tras un acto sobre la electrificación del litoral sur y la reclamación de la variante de Torrellano para eliminar las vías del tren.

En este sentido, ha considerado "irónico que algunos de los líderes políticos que participaron activamente en la aprobación de una Ley de amnistía en el 77 ahora digan que esto no es democrático". "Debe ser que hace 40 años sí lo era y ahora, no se sabe muy bien por qué, no lo es", ha censurado.

Asimismo, ha defendido que esta norma sería "perfectamente constitucional". "No hay nada en el ordenamiento jurídico español que impida la Ley de amnistía, que creo que es una condición 'sine qua non' para que podamos desjudicializar el conflicto en Cataluña y lo llevemos a una mesa de negociación, el único lugar donde vamos a encontrar realmente una solución", ha sostenido.

Por otra parte, a las preguntas sobre la petición del PP a la Mesa del Congreso de disolver los grupos parlamentarios de Junts y ERC, Guijarro ha lamentado el tono "tan brusco y tan extremo" que a su juicio han adoptado los 'populares'.

Además, ha afeado que el PP desarrolla "esta línea frentista desde hace ya muchos años". "Creemos que eso a lo único que ha llevado es al enconamiento de un problema territorial que tiene este país y la única manera de salir de él es sacar ese debate de los tribunales y ponerlo encima de la mesa política, que es donde se tiene que resolver", ha expresado.