Guilarte confía en que se avance en la renovación del CGPJ tras las europeas, aunque cree que debería ser antes

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha mostrado su confianza en que se abra una puerta para la renovación del órgano de gobierno de los jueces tras las elecciones europeas del próximo 9 de junio, si bien ha lamentado que tenga que depender de "cuestiones políticas" y cree que debería de darse antes.

"Yo confío en que sí, siempre he confiado, pero el que dependamos de cuestiones políticas para que se renueve, pues es parte del sistema, que no debiera ser así", ha expresado Guilarte en una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press, al ser preguntado sobre si tiene fe en que PP y PSOE acuerden la renovación el CGPJ tras la celebración de los comicios europeos y en vista a que no tendrán más campañas electorales en el horizonte.

Guilarte ha explicado que después de cinco años y medio sin acuerdo, "hay que confiar en que se produzca un acuerdo", pero que "el gran problema" de la negociación política es que "es ajena" al interés del Poder Judicial y de su independencia. Además, ha señalado que los partidos han fallado "genéricamente" y que llevan todo este tiempo "echándose las culpas los unos a los otros".

Por este mismo motivo ha discrepado con la propuesta para que la totalidad de vocales del CGPJ amenacen con su dimisión para forzar un acuerdo entre los partidos: "Que quien debe propiciar un acuerdo obligue a terceros a que renuncien para ver si así llegamos al acuerdo, yo creo que no, esa no es la idea".

Por otra parte, se ha referido a su 'Propuesta para la modificación del sistema de nombramientos de cargos gubernativos y de magistrados del Tribunal Supremo y de elección de vocales del CGPJ', un documento de 17 páginas en el que se plantean fórmulas para evitar futuro bloqueos del órgano y otras medidas contra la politización de la Justicia.

La propuesta apela a los presidentes del Congreso y el Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, respectivamente, para que retomen la iniciativa de manera independiente de las direcciones de su partido (PSOE y PP). No obstante, Guilarte ha admitido que es consciente de la realidad y que quien negocia realmente son las formaciones y no el Parlamento. "No nos podemos engañar", ha añadido.

El presidente del CGPJ también ha defendido que su obligación es la de buscar fórmulas para forzar a la política a que renueve el órgano, aunque no considera que se den los apoyos "necesarios" y que poco a poco "se agota todo el discurso".

DEBERÍAN SER 20 VERSOS LIBRES

Guilarte ha rechazado que el órgano de gobierno de los jueces "esté en descomposición", pero que sí es cierto que la situación de las relaciones internas en el seno del CGPJ "no es fácil de llevar", entre otros motivos, porque recibe críticas por ser "un verso libre".

"Me parece esperpéntico que se me tilde de un verso suelto, aquí (en el CGPJ) tendría que haber una relativa independencia de criterio, tendríamos que ser 20 versos sueltos", ha proseguido, en referencia a los vocales que conforman el órgano.