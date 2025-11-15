Herido un joven de 20 años tras colisionar un coche y un patinete en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 20 años de edad ha resultado herido de carácter moderado tras producirse la colisión entre un coche y un patinete en la Avenida Touroperador Tui, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 15:08 horas de este viernes, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el accidente entre ambos vehículos, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró al afectado, que presentó policontusiones de carácter moderado y fue trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

La Policía Local realizó el atestado correspondiente.