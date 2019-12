Iceta admite que se equivocó cuando anunció que Sánchez ya había llamado a Torra

Publicado 13/12/2019 11:38:09 CET

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha admitido este viernes que se ha equivocado cuando en una entrevista ha asegurado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya había contactado ayer con el president de la Generalitat, Quim Torra, en su ronda con dirigentes autonómicos.

"Al leer ayer las declaraciones del Govern y del entorno del president Torra desdeñando la llamada de Pedro Sánchez, entendí que la llamada ya se había producido", ha aclarado en su perfil de Twitter el líder del PSC.

Con todo, Iceta critica la actitud de Torra y apunta que "si de verdad se quiere dialogar", la actitud "ha de ser muy distinta".

DESLIZ DE ICETA

La polémica tuvo origen este viernes en una entrevista en Catalunya Radio, en la que el dirigente socialista ha desvelado que Sánchez llamó a Torra, algo que, a los pocos minutos, ha negado rotundamente el president.

"Lamentable. El tono y el engaño. El president Sánchez no me ha llamado como tampoco cogió el teléfono en un momento de máxima gravedad para el país cuando yo le llamé", ha contestado Torra en otro mensaje en Twitter, recordando el episodio de incomunicación entre Gobierno y Generalitat el pasado mes de octubre, cuando Sánchez se negó a hablar por no condenar la violencia tras los disturbios callejeros que siguieron a la sentencia del juicio del 'procés'.

Así, el president de la Generalitat ha aprovechado el desliz de Iceta para cargar contra las negociaciones de investidura. "Es difícil pensar en hacer creíble una negociación que se basa en mentiras", ha asegurado.