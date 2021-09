Iceta sobre la ampliación del Prat: "No se puede hacer una pista curva"

Lamenta que Podemos no lo considere sensato: "Si no se hace lo vamos a lamentar mucho"

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha ironizado este lunes que la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat no se puede hacer con una pista "curva" ni "subterránea" o "sobre el mar" y que si se quiere llevar a cabo la inversión se va a tener que afectar el estanque de La Ricarda.

Así, ha indicado que el proyecto de Aena plantea trasladar esa zona protegida "a otro lugar" y que el Gobierno lo considera "sensato", antes de recordar que La Ricarda se construyó de manera "artificial" en su día.

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Iceta ha indicado que en una ciudad como Barcelona "muy condicionada por la orografía" no resulta sencillo encontrar un lugar para la ampliación, aunque se podría hacer solo "si el Gobierno de Cataluña quiere".

Iceta ha lamentado que Podemos y concretamente la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz no lo considere "sensato y razonable", aunque ha afirmado que en un Gobierno de coalición puede haber puntos de vista diferentes. En este punto Iceta ha indicado que se tata de un proyecto de Aena, que es una compañía cotizada en bolsa, y que si lo hace es porque piensa que es "bueno" para el negocio aeroportuario en España. "Si en Cataluña no se quiere no se hará , pero en unos años lo vamos a lamentar mucho", ha vaticinado.

CRITICAR LA ESPAÑA RADIAL Y RECHAZAR INVERSIONES

Por otro lado, Iceta se ha preguntado cómo se va a criticar el modelo de España radial si cuando hay una propuesta de inversión "potente", se rechaza. Así, ha reiterado que si el Gobierno catalán no asume el proyecto, el Ejecutivo central no piensa imponerlo.

Para el ministro, la discusión se reduce a si Cataluña va a contar con un 'hub' o no y ha señalado que "convendría" que Madrid fuese "el gran hub europeo para Europa e Iberoamérica" y que El Prat tuviese la misma categoría para Europa y Asia.

Finalmente ha destacado que, en su opinión, la ampliación es "imprescindible" y que no acertarían si piensan que en 2030, cuando se completaría la ampliación, los aviones van a contaminar tanto como ahora.