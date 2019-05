Iceta cree que sería "un error" que el Parlament impida a un catalán presidir el Senado

Publicado 09/05/2019 15:40:26 CET

Trasladó a Torra y Torrent la propuesta de Pedro Sánchez

BARCELONA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha advertido este jueves a los grupos del Parlament de que sería "un grave error dejar pasar la oportunidad de hacer a un catalán" presidente del Senado, tras la oferta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de liderar la Cámara de representación territorial.

"Espero y confío ser designado senador en representación del Parlament y después ser candidato a la Presidencia del Senado del grupo socialista, que tiene mayoría absoluta en la Cámara", ha dicho en una rueda de prensa.

Ha recordado que el procedimiento de sustitución de senadores por designación autonómica --según el reglamento del Parlament-- estipula que el grupo del sustituido es el que propone a su sucesor.

"Soy socialista, catalanista, federalista, dialogante y apuesto por la solución política al problema que nos tiene bloqueados", ha dicho, y ha recordado que no hay precedentes de que los grupos bloqueen una propuesta de sustitución de un senador por designación autonómica.

Considera que votar a favor de la designación de senadores es la "última regla de cortesía parlamentaria no escrita" que queda en el Parlament, por lo que espera que se respete también en esta ocasión.

"Espero que nadie haga saltar este puente de confianza que hasta ahora ha resistido todo tipo de embates", y ha asegurado que todos los diputados han votado antes como senadores a personas con las que se sentían política e ideológicamente alejadas.

Por eso, ha llamado a los grupos a meditar su voto en el pleno del próximo miércoles y designarle como senador: "No me gustaría que el Parlament entrara definitivamente en la categoría de las instituciones que nunca pierden la oportunidad de perder una oportunidad".

NO "MERCADEAR" SU CANDIDATURA

Al ser preguntado por si los grupos independentistas le han pedido alguna condición como contrapartida a votarle, ha respondido que "nunca se ha producido la sustitución de un senador como pieza de cambio para otras cosas".

"No pienso mercadear una eventual candidatura a presidir el Senado por otras cosas. Haríamos un flaco favor al Parlament, a la política catalana y al propio Senado", ha añadido, en plena negociación para configurar las mesas del Congreso y del Senado.

Los socialistas consideran que esos acuerdos se discuten en Madrid y que nada tiene que ver con la sustitución de senadores por designación autonómica, que hasta la fecha ha salido adelante sin oposición de los grupos.

El líder de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, anunció el miércoles que no apoyarán la candidatura de Iceta y vinculó el posicionamiento de los republicanos al suplicatorio de los presos independentistas escogidos como senadores y diputados del Congreso.

REUNIONES CON TORRA Y TORRENT

Tras recibir la oferta de Pedro Sánchez, Iceta se reunió con el presidente del Parlament, Roger Torrent, y después con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para informarles.

Fuentes socialistas han concretado que las reuniones fueron institucionales y que en ningún caso se abordó el posicionamiento que tendrían los grupos de JxCat y ERC en el voto a su designación.

REFORMA DEL SENADO

Iceta ha dicho que sería un honor poder presidir la Cámara Alta y ha explicado que su voluntad es reformar el Senado, porque cree que es lo que falta para "redondear la arquitectura institucional del Estado".

Considera que, 40 años después de aprobarse la Constitución, ha llegado el momento de intentar impulsar una reforma, por lo que ha abogado por "crear las condiciones", aunque reconoce la dificultad.

QUIERE MANTENER EL ACTA DE DIPUTADO

También ha dicho que, ante la "situación excepcional de la política catalana", no tiene previsto dejar su acta de diputado en el Parlament, aunque ha reconocido que difícilmente podrá continuar presidiendo el grupo socialista.

"No me imagino preguntando en las sesiones de control al presidente de la Generalitat", ha dicho, y, sobre si continuará liderando el PSC, ha adelantado que seguirá hasta el congreso socialista de final de año, para el que ya ha anunciado que se presentará a la reelección porque cree que no lo ha hecho mal como líder del partido.