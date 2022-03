Iceta dice que Torra demuestra su desobediencia ausentándose del juicio y vaticina que se quejará de las consecuencias

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha señalado este jueves que el expresidente de la Generalitat Quim Torra está "demostrando su desobediencia" con su ausencia al segundo juicio al que se enfrenta este jueves por un delito de desobediencia por no retirar una pancarta que pedía la libertad de los presos del 1-O y lucía un lazo amarillo y ha vaticinado que su decisión de no comparecer tendrá consecuencias "de las que luego se quejará".

"En el Estado de derecho todos estamos sometidos a la ley, a las decisiones de los tribunales y, por lo tanto, yo creo que es un error más, pero seguramente coherente con una trayectoria política", ha trasladado el ministro en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Iceta ha apuntado que precisamente Torra está llamado a comparecer "porque desobedeció" y que el hecho de no asistir es "reafirmarse en esa desobediencia" que, a su juicio, "no es aceptable y además tendrá consecuencias de las cuales luego se quejará".

Así, ha tachado la decisión de Torra de "un absurdo" porque "si uno se pone en un terreno de desobediencia sabe que eso tiene una sanción jurídico penal".

Torra no asistirá al segundo juicio al que se enfrenta este jueves por un presunto delito de desobediencia por no retirar una pancarta que pedía la libertad de los presos del 1-O y lucía un lazo amarillo, y que se colgó en la fachada del Palau de la Generalitat en septiembre de 2019: "No legitimaré una nueva farsa".

"El presidente Quim Torra no asistirá a este nuevo juicio y agradece mucho las muestras de apoyo recibidas durante todo este proceso de persecución judicial y hoy ante la vista oral", ha informado en un comunicado la oficina del expresidente.