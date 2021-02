Iglesias admite que la coalición con el PSOE "no es camino de rosas": "El gobierno es un terreno de combate político"

Ve positiva la presencia de Podemos en el Ejecutivo para "cambiar" las cosas aunque la coalición no sea un camino de rosas

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que la coalición con el PSOE "no es un camino de rosas", pues estar en el gobierno es un "terreno de combate político", pero también "merece la pena" porque es garantía de políticas de cambio mediante medidas progresistas.

En este sentido, ha recalcado que la presencia de Unidas Podemos en el Ejecutivo es positiva para conseguir avances, aunque también ha dicho que "nunca hay que descartar que se llegue a un momento" que se diga "'hasta aquí hemos llegado'", en alusión a la posibilidad de ruptura. De hecho

"Hemos dicho desde el principio que el gobierno es un terreno de combate político, combate desde la cordialidad y lealtad al acuerdo de gobierno, pero que luego no basta con ponerlo en el papel, muchas veces no quieren", ha apuntado durante una entrevista en el canal de la plataforma Twitch de FurorTV, recogida por Europa Press.

Pese a que existen aspectos que "cuesta" desplegar, algo que "puede ver todo el mundo" en los momentos de tensión sobre diferencias dentro del Ejecutivo, Iglesias sí ha admitido que el volumen de iniciativas desplegadas, en plena crisis del coronavirus, es "impresionante" en el ámbito de todos los ministerios.

Entre esos hitos ha citado el despliegue del Ingreso Mínimo Vital, con todos sus "defectos", la regulación de la publicidad de las casas de apuesta o revertir los recortes del PP en la lucha contra la violencia de género.

Sin embargo otras iniciativas sí van a costar, ha pronosticado el vicepresidente, para referirse a dos casos concretos del Ministerio de Igualdad: la Ley Trans y la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual 'solos sí es sí'.

Del primer caso ha apuntado que es un compromiso del Ejecutivo que suscita "resistencias", pero que saldrá porque está recogido en el pacto, lo cual obliga al PSOE a impulsarla. Sobre la segunda ley ha lamentado el informe crítico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que en su opinión va por "detrás de lo que piden las mujeres y la sociedad española". En este caso, también ha vaticinado que saldrá adelante.

"Claro que nos cuesta mucho pero seguimos apretando", ha insistido para luego loar también su labor para que se aprobara la prohibición de desahucios durante el estado de alarma o aprobar los Presupuestos Generales del Estado con el bloque de investidura, en lugar de con Ciudadanos.

NUNCA HAY QUE DESCARTAR LA POSIBILIDAD DE "HASTA AQUÍ HEMOS LLEGADO"

Preguntado sobre si convivir en el Ejecutivo con el PSOE pueden hacerles cómplice de diversos planteamientos, el vicepresidente ha desgranado que un acuerdo de coalición "claro que entraña riesgos", pues algunos de sus partidarios podrían sentirse decepcionados de no conseguir todo a lo que aspiraban.

"Eso es verdad, puede ocurrir. Nunca hay que descartar que llegue un momento que digas 'hasta aquí hemos llegado' porque hay cosas que no podemos aceptar", ha reflexionado para, a continuación, especificar que también entraña "comodidad" el no asumir ese riesgo de gobernar para "poder cambiar las cosas", pues "no están por estar".

Al respecto, el líder de Podemos ha apuntado que forman parte de la gobernabilidad del país por habérselo ganado al cosechar 3,5 millones de votos y debido a la correlación de fuerzas en el Congreso, no porque el PSOE esté "encantado" de su presencia.

Además, ha tenido palabras cálidas para el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a quien ha descrito como un "buen tipo", "honesto" y "con agallas" de los que "no es fácil encontrar" en política. De hecho, ha subrayado que es el socialista dentro del gobierno al que ha cogido "más cariño" aunque tenga que discutir sobre aspectos como la ley de vivienda

LOS ATAQUES QUE RECIBEN, LA PRUEBA DE SU UTILIDAD

Y prueba de están logrando buena parte de sus objetivos son "las ganas de la derecha de que salgan del gobierno" y de las "hostias" que reciben por parte de poderes económicos y sus brazos mediáticos, que se focalizan en el socio minoritario y no en el partido mayoritario de la coalición.

Al respecto, ha aludido como ejemplos de los "ataques" que reciben las denuncias "inventadas" que se interponen contra Podemos, que luego acaban archivadas pero que generan ruido mediático.

Como ejemplo, ha aludido a la reapertura de la investigación sobre la supuesta 'caja B' de la formación morada, que en realidad es una caja de solidaridad con aportaciones de sus miembros para dedicarlo a proyectos sociales, ironizando con que "hay que tener cara" para usar "un significante del PP".

"Hay que acostumbrarse a que escándalos en torno a Unidas Podemos no va a dejar de haber nunca", ha ironizado Iglesias para reprochar también que se hable del 'caso Dina' cuando fue Podemos quien padeció un "espionaje" por la trama vinculada al excomisario José Manuel Villarejo.

HASÉL DEBERÍA ESTAR LIBRE

En cuanto a la situación del rapero Pablo Hasél, que ingresó en prisión tras ser condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona, el vicepresidente ha aseverado que debería "estar libre", pese a que todo el mundo sabe lo que opina de sus ideas políticas. Y es que un demócrata debe estar a favor de la libertad de expresión, para recalcar que en esa línea trabaja el Gobierno..

Sobre la violencia callejera que se vivió en las últimas protestas sobre el caso de Hasél y la postura de Unidas Podemos, Iglesias ha subrayado que la única formación política que "alienta la violencia" es Vox.