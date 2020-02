Iglesias y Colau piden a Unidas Podemos no olvidar de dónde vienen y reforzarse como "contrapoder social y popular"

Publicado 22/02/2020 13:57:51 CET

Garzón defiende la necesidad de reforzar la "unidad irreversible" del espacio, los mecanismos de coordinación y la toma conjunta de decisiones

El vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la alcaldesa de Barcelona y líder de En Comú, Ada Colua, han defendido este sábado la necesidad de que Unidas Podemos, además de ser fuerza de gobierno, se refuerce como "espacio de contrapoder social y popular" junto a la sociedad civil, y sus integrantes no olviden "nunca" de dónde vienen, no se alejen de la gente, y para qué tienen que seguir trabajando.

A su vez, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha pedido "fortalecer los instrumentos de coordinación" y estar "más unidos" en la toma de decisiones, como condición necesaria para que el espacio de Unidas Podemos perviva, y cumpla ese objetivo de servir a la sociedad para mejorar sus condiciones de vida.

Así lo han puesto de manifiesto los líderes de las organizaciones que conforman Unidas Podemos durante el primer "encuentro confederal" que han celebrado en Madrid este sábado, bajo el lema 'Caminando Juntas', ante los principales dirigentes y cargos públicos de Podemos, IU y Catalunya en Comú.

Esta cita tenía como objetivo dar imagen de "unidad", abordar los "retos" del gobierno de coalición y reforzar el espacio confederal, y así lo han puesto de manifiesto los tres dirigentes en sus intervenciones iniciales, que se han sucedido de un pequeño debate entre los asistentes, ya a puerta cerrada.

En esa intervención, Iglesias ha defendido la necesidad de "fortalecer" Unidas Podemos y la relación entre sus socios, pero sobre todo ha hecho hincapié en la importancia que tiene, a la hora de desarrollar este espacio, el contar con la sociedad civil y los movimientos sociales.

"NO SOLO ES IMPORTANTE LA UNIDAD" SINO CAMINAR CON LA SOCIEDAD CIVIL

"No sólo es importante la unidad y la fortaleza de este espacio plural de convivencia. Es clave también seguir tejiendo la complicidad de este espacio político con la sociedad civil organizada y los movimientos sociales", ha reivindicado.

En este sentido, ha asegurado que deben seguir trabajando para armar "un bloque histórico democrático", no sólo con las fuerzas políticas "sino con todos los colectivos y movimientos que en las últimas décadas han peleado por la justicia social", frente a las "grandes empresas" y los diferentes gobiernos. "La democracia se construye armando espacios de contrapoder social y político", ha remarcado.

Según Iglesias, "sólo esa va a ser la garantía" de que Unidas Podemos sea capaz de resistir "los ataques de la oposición con menos responsabilidad de Estado" que ha habido nunca, a su juicio, "y también los ataques de los que no se presentan a las elecciones, que siguen teniendo más poder que los Parlamentos y que cualquier gobierno". "Eso no se nos va a olvidar nunca", ha avisado, antes de zanjar su intervención avisando de que "hay Unidas Podemos para rato".

COLAU LLAMA A "SALIR DE LA BURBUJA INSTITUCIONAL"

En la misma línea, Colau ha pedido a todos los integrantes de Unidas Podemos que se esfuercen por "salir de la burbuja" que se genera con la política institucional, tanto en los parlamentos como en el Gobierno, porque tiene una "inercia muy fuerte" y les puede llevar a olvidar cuál es su cometido y a alejarse "de los barrios y la gente".

"Es lo que no podemos permitir", ha enfatizado, antes de insistir en que deben "salir de la burbuja siempre que se pueda, y estar con la gente". "Nuestra máxima debe ser saber quiénes somos, de dónde venimos y porqué estamos aquí. ¡Sí se puede!", ha reivindicado la alcaldesa.

Como Iglesias, ha defendido que al igual que hacían antes desde las calles, ahora desde las instituciones también tienen que seguir haciendo frente a "los poderes fácticos que lo tienen todo atado y bien atado". "Lo tenían, porque nos hemos colado en el sistema y hemos abierto una grieta que no se va a volver a cerrar", ha matizado.

"Hay que pensar en grande y recordar quiénes somos. Mucha gente diversa, pero somos los del 'Sí se puede'", ha enfatizado, para añadir que, aunque la "unidad" es importante, y es la que les ha dado "la fortaleza" de conseguir cosas que parecían imposibles", esa unión no debe significar "homogeneización". "Somos diversas, y tenemos que cultivar y poner en valor esa diversidad, porque eso también es nuestra fortaleza, no sólo la unión", ha defendido.

De hecho, Colau ha asegurado que si algo define a los integrantes de este espacio, más que la "unidad", es que todos son "los del 'sí se puede'". "Estamos en un Gobierno donde gobernamos en coalición y no tenemos mayoría absoluta. No es ni va a ser fácil", ha reconocido, para añadir que, por ello, ahora más que nunca, no deben "empequeñecerse", sino recordar que ya han conseguido cosas "que parecían imposibles".

Por su parte, Garzón si ha querido hacer hincapié en que la "unidad popular" que han construido en torno a Unidas Podemos es "irreversible". Eso sí, ha avisado de que, para que ese espacio perviva y crezca, es imprescindible "fortalecer los instrumentos de coordinación". "Necesitamos estar más unidos también en torno a la toma de decisiones y en la intervención en la sociedad", ha reclamado.

GARZÓN PIDE "PENSAR COLECTIVAMENTE"

"Si ha demostrado este ciclo electoral algo, es que esta unidad es necesaria", ha recalcado Garzón. "La unidad es irreversible, no desde un punto de vista técnico, sino político, porque en estos años hemos demostrado lo buen instrumento que es. No hemos podido demostrar que sea la panacea de todo, pero es mucho mejor estar unidas trabajando conjuntamente en un proyecto político que cualquier alternativa existente", ha afirmado.

En esta línea, ha celebrado que actos como el de este sábado sirven precisamente para "empezar a pensar colectivamente qué hacer" y garantizar que dentro de "cinco, diez o quince años siga existiendo este espacio político". "Lo que hemos conseguido en estos últimos años de unidad popular es muy poderosos", ha reafirmado.

Según Garzón, ese es el "horizonte estratégico" por el que deben trabajar, siempre con la vista puesta en construir una herramienta que sea "útil" para mejorar las condiciones de vida de la gente. "Esto es solo el principio", ha avanzado.