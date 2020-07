Iglesias cree que hay "consenso" en Euskadi para que PNV vaya a la oposición y haya un Gobierno de izquierdas

Afirma que PNV "es Zaldibar, es fraude en los comedores infantiles, 'caso de Miguel' y fraude en la contratación de médicos"

BILBAO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos, vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha afirmado que "es un consenso en Euskadi que el PNV necesita unos años en la oposición" y dar paso a un Gobierno de coalición de izquierdas entre EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos.

Además, ha emplazado a la formación soberanista y a los socialistas a

ser "generosos" y a que no digan que hay que "esperar otros cuatro u ocho años más" para tener un Ejecutivo de izquierdas, porque la sociedad vasca "se lo merece".

Iglesias ha participado en un acto de campaña en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en el que ha estado acompañado de coordinador general de IU y ministro de Consumo, Alberto Garzón, para respaldar a Miren Gorrotxategi como candidata a Lehendakari por Elkarrekin Podemos-IU.

En el mitin también han estado presentes la coordinadora

general de Podemos-Ahal Dugu, Pilar Garrido, la coordinadora de Ezker

Anitza-IU, Isabel Salud, y el diputado de Unidas Podemos en el

Congreso, Roberto Uriarte.

Pablo Iglesias ha destacado el hecho de que se haya constituido un Gobierno de coalición "histórico" en el Estado y ha apuntado que, "si las cosas han podido cambiar en un escenario tan difícil, con la derecha y la ultraderecha" que existen en España, en Euskadi "la mayoría social progresista que se expresa electoralmente" en las urnas debe traducirse en un Ejecutivo tripartito.

Tras señalar que no va a hablar mal del PNV y tiene "mucho respeto por Aitor Esteban", que es "un tipo listo e inteligente", ha dicho que el PNV "no es solamente eso, el PNV también es Zaldibar, también es el fraude en los comedores infantiles, también es el 'caso de Miguel', también es el fraude en la contratación de médicos".

"Y es normal, porque el poder desgasta", ha asegurado, para precisar que "una democracia implica que, de vez en cuando, tiene que haber renovación y cambio".

Por ello, cree que "es un consenso en Euskadi" que el PNV "necesita unos años en la oposición, para poder seguir siendo una fuerza política útil a su pueblo". "Y los partidos de izquierdas no pueden hacer trampas a sus electores. Quien está votando a EH Bildu, al PSE-EE o a Elkarrekin Podemos-IU, no está votando para que gobierne el PNV", ha añadido.

EL CAMBIO

Por ello, ha recordado que el voto a las izquierdas es para "el cambio" y ha reconocido la dificultad de los dirigentes del PSE y EH Bildu para ponerse de acuerdo para gobernar, "pero todo el mundo tiene claro en Euskadi que, si hay una fuerza política que tiene alguna posibilidad de sentar en la misma mesa" a ambos partidos, en función de los intereses de Euskadi y de los trabajadores de los vascos, es Elkarrekin Podemos-IU.

"Van a decir que es imposible y que es pronto para que ese acuerdo se produzca. Los cambios se están acelerando", ha advertido. Por ello, ha instado a que no digan que Euskadi tiene que esperar otros cuatro u ocho años más para tener un Gobierno de izquierdas, que "se merece la sociedad vasca". Se trata, según ha advertido, de "un acuerdo en el que las fuerzas políticas tendrán que ser muy generosas y poner por delante de los intereses de partido los intereses de Euskadi".

URKULLU Y FEIJÓO

El líder de Unidas Podemos cree que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, "son perfectamente conscientes de los cambios que se están produciendo y que lo que ayer parecía imposible, hoy es posible".

A su juicio, "la mejor prueba de su lucidez" fue la prisa que les entró por convocar elecciones autonómicas para el 12 de julio, pese a la situación de la pandemia de la Covid, "que no ha terminado de resolverse y de estar clara porque no hay vacuna ni tratamientos que se hayan demostrado eficaces".

"Tengo la sensación de que la sociedad vasca va más deprisa que su Gobierno en este caso. En Euskadi hay una mayoría social de izquierdas y la sociedad vasca se ha normalizado, en la que un pasado terrible y enormemente doloroso", con la violencia de ETA, "ha dado paso a una situación de convivencia que ya es normal en las calles, en las familias".

No obstante, ha apuntado que "parece haber intereses para que esa normalización de la vida política no se pueda extender a los acuerdos entre los partidos". "La voluntad mayoritaria de la sociedad vasca es que haya un cambio político que implica un acuerdo y dejar atrás una situación de excepcionalidad que ya ha construido la sociedad vasca para construir un futuro que no va a ser fácil", ha subrayado.

CAMBIO TRAS LA COVID

Asimismo, cree que la pandemia implica "repensar cuál va a ser el papel de Euskadi, no solo en el marco político-jurídico de Estado español, sino en Europa y en el mundo". "Por eso aquí algunos no quieren que se hable de la posibilidad de construir una Europa con bases materiales sociales completamente diferentes a las de la Europa neoliberal que condenó a la precariedad a millones de ciudadanos", ha señalado.

Pablo Iglesias se ha mostrado convencido de que el PNV no es el partido que "puede liderar ese futuro de Euskadi, no solo en la realidad jurídica del Estado, sino en Europa". "No cuadra con la voluntad de los vascos que se expresa en la urnas", ha reiterado.

Tras recordar que Elkarrekin Podemos ganó dos elecciones generales en Euskadi, ha manifestado su convicción de que eso sucedió porque muchos que no eran de la formación morada quisieron mandar un mensaje en el conjunto del Estado sobre que "había cosas que podían cambiar".

"Después, lo dejaron de creer, pero creo que nuestra presencia en el Gobierno, la manera que se está respondiendo a la crisis, que se haya construido una mayoría histórica para la investidura del Gobierno de coalición, revela que, aunque nosotros no estamos tan fuertes como hace cuatro años, hemos podido resistir y llegar a demostrar que algunas cosas sí podían cambiar en el conjunto del Estado", ha indicado.