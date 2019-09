Iglesias dice que fue humillante su veto, no permitirá que se haga lo mismo con sus votantes e insiste en la coalición

Actualizado 03/09/2019 13:53:00 CET

Entrevista en RTVE al líder de Podemos, Pablo Iglesias - RTVE

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Sánchez ofrece a Podemos cargos en instituciones y órganos del Estado, fuera del Consejo de Ministros

El PSOE incluye en su oferta a Podemos el "no" expreso a un referéndum de independencia en Cataluña

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado este martes que tras aceptar la "humillación" de ser vetado para entrar en un Gobierno de coalición, no aceptará que el PSOE ahora intente humillar a los 3,7 millones de votantes de Unidas Podemos impidiendo que su formación entre en el Ejecutivo. Insiste así en un Gobierno de coalición para dar "estabilidad" al Ejecutivo.

"Que te presentes a unas elecciones y que el secretario general del PSOE te vete, es humillante. Pero no voy a permitir que se humille a los votantes de Unidas Podemos", ha señalado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que además ha señalado que Sánchez "da muestras de que quiere ir a elecciones".

Iglesias asevera que dado que desde Podemos han demostrado su capacidad de ceder, si ahora Sánchez quiere "acumular todo el poder" y transitar un camino distinto al de sus barones regionales, "no estaría entendiendo el mandato de las urnas": "Las urnas dijeron, toca acuerdo y reparto de responsabilidades. Espero que reflexione y no lleve a los ciudadanos a votar".

EL DOCUMENTO DEL PSOE "SUENA BIEN"

En este sentido, y coincidiendo con la presentación por parte del PSOE de la propuesta programática de más de 300 medidas con la que pretende convencer a los morados de un acuerdo que no contemple ministros de Unidas Podemos, Iglesias ha indicado que lo estudiarán y que si bien los primeros argumentos que ha conocido "suenan bien", la experiencia les dice que en los documentos "caben palabras bonitas pero después no se cumplen".

Por este motivo, señala que es necesario un Gobierno compartido que sirva como garantía de que esas medidas se llevan a cabo, y ha recordado que el PSOE por ejemplo ya prometió en su día publicar la lista de amnistiados fiscales y aún hoy no lo ha hecho. "Promesas, promesas y promesas que luego no se cumplen", ha espetado.

Además, ha incidido en que a pesar de que "no suena mal" el documento que presenta este martes el PSOE, una negociación también implica hablar del reparto de competencias, y ha pedido al PSOE que respete la cultura de los gobiernos coalición porque "los ejecutivos de partido único cumplen menos su programa".

Por otro lado, ha afeado a los socialistas que hayan enviado el documento programático a determinados medios de comunicación, antes incluso que a Unidas Podemos. Ha recordado que los morados enviaron sus propuestas en agosto a Sánchez y a dirigentes socialistas antes de enviarlo a la prensa, y ha añadido que con este movimiento, el PSOE parece que busca una operación de "márketing" más que un acercamiento a Unidas Podemos.

"¿CUÁNTO DURA LA PALABRA DE PEDRO SÁNCHEZ?"

Durante la entrevista, Iglesias ha negado que la relación con el presidente en funciones pueda entorpecer la negociación, y de hecho ha afirmado que mantiene una relación cordial con Sánchez, con el que siempre ha hablado "con claridad".

"No hay falta de 'feeling' o entendimiento, es igual en público que en privado y la relación es afectuosa", ha añadido, para luego subrayar que el problema para que no haya un acuerdo de Gobierno es que el PSOE "quiere todo el poder y todas las responsabilidades".

No obstante, Iglesias se ha preguntado por cuánto vale la palabra de Sánchez, y ha indicado que dado que el líder socialista defendió públicamente que el único escollo para un Gobierno de coalición era Iglesias, ahora esa aseveración debería mantenerse y no dejar de tener validez. "¿Cuánto vale la palabra de Pedro Sánchez?, si el único escollo era que yo me retirara, ¿cuánto dura la palabra de Pedro Sánchez?", ha añadido.

SÁNCHEZ PIDE LA ABSTENCIÓN DE UN PARTIDO DE IMPUTADOS

Iglesias ha pedido así a los socialistas que vuelvan a reconsiderar la oferta que lanzó en julio durante el pleno de investidura de Sánchez, en la que aceptaba los tres ministerios (Vivienda, Sanidad e Igualdad) y la Vicepresidencia que ofrecía el PSOE y a lo que sumaba las políticas activas de empleo, que ha cifrado en 5.000 millones de presupuesto.

Y ha insistido en que tras aceptar "suficientes humillaciones" rebajando la proporcionalidad de competencias que les correspondería por número de votos, ahora no entiende que los socialistas quieran vetarles.

"Lo que es humillante es que a un partido en el que acaban de imputar a Esperanza Aguirre y a Cristina Cifuentes, el PSOE le pida la abstención constantemente, y a nosotros, que no hemos robado ni una peseta ni un euro, nos vete", ha añadido.

Por último, sobre si la falta de tradición en gobiernos de coalición es una traba para el acuerdo, Iglesias ha recordado que el Ejecutivo no depende de tradiciones sino de votos y ha apuntado que por ejemplo en el primer gobierno de Felipe González no había tradición de mayorías absolutas, y se hizo.

"Imagínate que tras Franco dicen que no hay tradición de Democracia sino de Dictadura", ha ejemplificado para desmontar el argumento.