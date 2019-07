Iglesias dice que la oferta programática del PSOE son "muchos pasos atrás" sobre lo pactado en Presupuestos

Publicado 08/07/2019 22:21:23 CET

No aclara si Sánchez le ofreció ministerios en la primera reunión tras las elecciones y no cree que vaya a ser tan "irresponsable" de repetir elecciones

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que la oferta programática que este lunes le ha hecho el PSOE suponen "muchos pasos atrás" sobre el acuerdo de Presupuestos para 2019 que no salieron adelante. Por otro lado, el líder 'morado' no ha querido confirmar ni desmentir las informaciones que apuntan a que Pedro Sánchez le ofreció dos ministerios en su primera reunión tras las elecciones generales.

En una entrevista en Tele 5, recogida por Europa Press, el líder del partido morado ha afirmado que a los socialistas se les están acabando ya las excusas para no permitir que Podemos entre en el Gobierno, pero se ha mostrado convencido de que Pedro Sánchez no irá a una repetición de elecciones.

Pablo Iglesias ha señalado que está estudiando el documento que ha aprobado hoy la Ejecutiva Federal del PSOE y que contiene la oferta programática de cara a la reunión que mantendrá mañana con el presidente del Gobierno en el Congreso para tratar de desbloquear la investidura.

Sin embargo, el líder de Podemos considera que se trata de un "corta y pega" del programa del PSOE que él ya conocía, que incluye cosas que ya ha aprobado hacer el Gobierno, como la exhumación de Franco, aunque aún no se haya llevado a cabo y supone también "muchos pasos atrás" sobre el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado para 2019 que no salieron adelante y que provocó el adelanto electoral.

Entre esto pasos atrás, Iglesias ha señalado que el PSOE no aporta ninguna medida para bajar el precio del alquiler, ni menciona la petición de los sindicatos de negociar un nuevo estatuto de los trabajadores para derogar la última reforma laboral, ni concreta plazos, ni presupuestos de nada. Por lo tanto, ha recriminado, "no es gran cosa" el documento con el que quiere negociar Pedro Sánchez.

En cuanto a la decisión de la Ejecutiva socialista de que quieren un gobierno "monocolor" y de partido único, Iglesias ha dejado claro que los españoles no han votado una mayoría absoluta, sino que quieren que haya acuerdos entre los partidos para gobernar, como tienen 20 de los 28 estados de la UE.

En cualquier caso, el líder de Podemos ha reiterado que su prioridad es la de tener "ya" un gobierno en España y va a proponer a Pedro Sánchez una negociación integral programática y de equipos.

NO MARCARÁ LÍNEAS ROJAS

Considera que su propuesta es "sensata" y que se puede llegar a una investidura en julio a pesar de que piensa que el PSOE está poniendo todo tipo de excusas para impedir que Podemos esté en el Gobierno. Pero cree que a los socialistas se les están acabando estas escusas porque su partido no aspira a imponer el 80 por ciento de su programa como hizo Ciudadanos cuando alcanzó el pacto con el PSOE en 2015, ni va a marcar "líneas rojas", ni tan siquiera en Cataluña. "Vamos a ser leales", ha dicho.

Sobre esta última cuestión ha reiterado que, aunque tiene posturas muy distintas de las de Pedro Sánchez, se comprometen a no defender un referéndum de autodeterminación. Y, en caso de que haya condena para los acusados del 'procés' y éstos piden indulto, respestarán el liderazgo de Pedro Sánchez sobre este asunto porque el PSOE fue el partido más votado.

Pablo Iglesias no ha querido aclarar si Pedro Sánchez le ofreció dos ministerios en la primera reunión que mantuvieron tras las elecciones. "Yo no puedo hablar de las conversaciones en Moncloa con Pedro Sánchez", ha exclamado aunque ha admitido que al final "todo se sabe". Pero ha insistido en que no puede "responder a esa pregunta" en los platós de televisión.

En cualquier caso, se ha mostrado "optimista" en llegar a un acuerdo con el presidente en funciones porque "las negociaciones son así".

De hecho, no cree que Pedro Sánchez "vaya a ser tan irresponsable de llevarnos a otras elecciones" porque la gente se sentiría "estafada" e insiste en sacar adelante la investidura en julio en lugar de septiembre.

En este punto y preguntado por su postura si Íñigo Errejón presentara un nuevo partido en caso de que hubiera elecciones generales, ha asegurado que todo el mundo tiene derecho a presentar su partido aunque considera que los ciudadanos no ven bien que la izquierda se divida.