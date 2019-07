Iglesias insiste en entrar en el Gobierno y rechaza la oferta del PSOE de que haya independientes

Actualizado 12/07/2019 11:33:53 CET

Señala que no se entendería la repetición electoral porque el PSOE haría votar otra vez "para tener más poder"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha insistido este viernes en su exigencia de entrar en el Gobierno y ha descartado la oferta del PSOE de incluir a independientes, aduciendo que la política la tienen que hacer los dirigentes de los partidos y no los "tecnócratas".

"Parece que para estar en el Consejo de Ministro no hay que ser de Podemos o no haberse presentado a las elecciones", ha señalado Iglesias en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, indicando que no es "sensato" que a un socio se le diga que no puedo proponer a sus miembros para una coalición.

"La democracia no es que gobiernen tecnócratas", ha afirmado el líder de Podemos ante la última oferta de Pedro Sánchez de que puedan entrar en el gabinete miembros 'morados' con un perfil más técnico. "Técnicos tiene que haber muchos en los Ministerios, pero en la democracia la gente vota a representantes que van a gobernar. Respetemos la democracia", ha recalcado.

Iglesias ha calificado de "idiotez" que se pueda valorar más a los políticos por su perfil académico. "En democracia gobierna quien se presenta a las elecciones y quien tiene el apoyo de los ciudadanos", ha reflexionado. Además, ha insistido en que España no tiene que ser diferente a Europa y puede tener ministros de distinto color político compartiendo gabinete.

Con respecto a la posibilidad de que dé un paso atrás y renuncie a entrar en el Gobierno, Iglesias ha señalado que si el PSOE mantiene un veto sobre alguien tendrá que explicarlo "abiertamente". "¿Por qué ponen esos vetos? ¿Qué razones podrían aducir?", ha destacado.

Cree que sería una "barbaridad" que desde Podemos se planteara apoyar la investidura de un presidente socialista siempre que no fuera Pedro Sánchez o tuviera un perfil técnico. "No tomemos el pelo a la gente que ha votado al PSOE, igual que no podemos permitir que se tome el pelo a los que han votado a Podemos", ha alegado.

Con todo, Iglesias ha dejado clara su convicción de que el PSOE terminará asumiendo el gobierno de coalición porque es "lo sensato y lo razonable". A su juicio, Pedro Sánchez está "gastando las balas" para defender un gobierno monocolor, pero, una vez la derecha le ha negado el apoyo, tendrá que alcanzar un pacto con Podemos.

Según ha argumentado, sería "irresponsable" ir a unas nuevas elecciones y el PSOE daría la imagen de que antes de acordar prefiere que se celebren otros comicios. "No se entendería la repetición electoral, sería gravísimo ir a votar otra vez para tener más poder", ha criticado.

CESIONES DE PODEMOS

Iglesias ha argumentado que en su partido "no han parado de ceder" al PSOE con tal de acercar posturas para un gobierno de coalición. Y ha aducido que están dispuestos a revisar su posición si el gobierno conjunto no supera la investidura, que asumen el liderazgo de Sánchez en cuestiones como Cataluña y que serán "leales y disciplinados" si están en el Gobierno.

"El presidente es el jefe, es el que decide que pasos se dan y que pasos no se dan", ha remarcado el secretario general de Podemos.

NEGOCIACIÓN INTEGRAL

Sobre la posibilidad de negociar primero un programa y luego los posibles ministros, Iglesias ha reiterado que la negociación tiene que ser "integral". "Los programas y equipos se negocian juntos porque depende de quienes están, cómo se van a ejecutar esos programas", ha dicho, poniendo como ejemplo los casos de Baleares, la Comunidad Valenciana y países de Europa. Para Iglesias si se separan programas y equipos puede suceder que lo firmado "se lo lleve el viento".

Igualmente, ha minimizado que pueda haber contradicciones en un gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, asegurando que estas situaciones se dan en todos los Ejecutivos y los políticos "se tienen que ganar el sueldo buscando acuerdos".

Después de que la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, haya instado este viernes en una entrevista a que se sienten los equipos negociadores ya este fin de semana para avanzar en la negociación de la investidura, Iglesias ha respondido que su equipo lleva meses listo para iniciar conversaciones.

"Tenemos los equipos preparados para una negociación integral desde hace dos meses y medio. No es razonable que nos hagan las propuestas a través de los medios", ha subrayado el líder 'morado'.