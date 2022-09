Iglesias opina que el PSOE se equivoca al apostar por figuras como Page, que se posicionan "políticamente en la derecha"

Echenique cree que sus palabras causan "más incomodidad" a su socio que al espacio confederal

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exlíder de la formación morada Pablo Iglesias ha opinado que el PSOE se equivocan al apostar por figuras que se "posicionan políticamente en la derecha", como a su juicio lleva haciéndolo "mucho tiempo" el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.

Por otro lado, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha señalado que la posición del dirigente autonómico socialista, "causa más incomodidad en el PSOE" que en el espacio confederal, donde ya conocen sus opiniones políticas.

Ambos se han pronunciado preguntados por la postura del barón socialista, que en una entrevista en el diario 'El Mundo' cuestionó la estrategia del PSOE contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al señalar que no cree que sea insolvente y que no es acertado decirlo. A su vez, reprochó la alianza con Unidas Podemos y que no se podía seguir con ciertas "compañías", en referencia también a otros aliados parlamentarios.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Echenique ha restado valor a las palabras de Page, puesto que ya conocen cuál es su postura política, y que la valoración de esas manifestaciones corresponden al PSOE. "Causan más incomodidad en el PSOE que en Unidas Podemos", ha enfatizado el portavoz del grupo confederal.

Mientras, Iglesias también se ha referido a la posición del presidente de Castilla-La Mancha tras asistir a la presentación de un desayuno informativo del embajador chileno, organizado por Nueva Economía Fórum.

"Yo creo que el PSOE se equivoca al apostar por figuras que se posicionan políticamente en la derecha y Page lleva haciéndolo mucho tiempo. Cuando se dicen cosas de derechas y se hacen cosas de derechas, como el señor Page, acaba ganando la derecha", ha subrayado.